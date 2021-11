Slovensko smeruje pre aktuálnu situáciu okolo nového koronavírusu k humanitárnej kríze. Epidemiologická situácia je mimoriadne vážna. V utorok to po rokovaní vlády povedala členka konzília odborníkov Alena Košťálová s tým, že ak sa situácia "nezabrzdí", môže dôjsť k tomu, že pacientov s ochorením COVID-19 nebudú môcť do nemocníc prijať. Odborníci vyzývajú ľudí, aby sa proti tomuto ochoreniu dali zaočkovať.

"Dnes máme pandemický vlak rozbehnutý tak rýchlo, že keď nepribrzdíme, tak naozaj sa rútime do humanitárnej katastrofy," vyhlásila členka konzília odborníkov Alena Košťálová.

Nemocnice sú podľa nej reálne pred kolapsom a hrozí, že keď Slovensko bude pokračovať týmto trendom, tak za nejaký čas sa do nich nedostane "covidový pacient", ktorý potrebuje zdravotnú starostlivosť. "Ale ani ten, ktorý COVID-19 nemá a potrebuje starostlivosť pre iné ochorenie," podotkla.

Premiér Eduard Heger (OĽANO) po utorkovom rokovaní vlády oznámil, že sa nemocnice na Slovensku prudko zapĺňajú. Problémom sú jednotky intenzívnej starostlivosti s umelou pľúcnou ventiláciou, ktoré sú na mnohých miestach už na sto percent naplnené.

Heger tvrdí, že sa ako krajina dostávame do kritického bodu, keď nie každý sa môže dostať do nemocnice. Veľmi rýchlo dochádza podľa neho aj k problému s uskladnením mŕtvych.

"Dôležité je, aby sme spomalili šírenie nového koronavírusu. Nechceme sa dostať do situácie, že ľudia, ktorí sa dostanú do nemocnice, by mali problém dostať lekársku pomoc. Nárastom počtov pacientov s ochorením COVID-19 sa obmedzuje aj iná ako nevyhnutná zdravotná starostlivosť," upozornil predseda vlády s tým, že situácia sa dotýka každého občana.

Verejnosť preto vyzval, aby sa dala zaočkovať proti ochoreniu COVID-19. "Budeme posilňovať kapacity v očkovacích centrách," podotkol s tým, že očkovaní sú v oveľa väčšom bezpečí.