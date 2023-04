V kauze vraždy Daniela Tupého zadržala nedávno Národná kriminálna agentúra (NAKA) v rámci akcie Karma osem podozrivých. Išlo o osoby s pochybnou minulosťou, ktoré boli spájané s futbalovými chuligánmi aj neonacistami a mali údajne blízko aj k bratislavskému podsvetiu. V byte jedného z nich našli policajti dokonca aj zbrane, strelivo a rôzne extrémistické materiály. Keď ich ale predvádzali policajti, na jedného predvedeného stačil len jeden kukláč.

Všimol si to aj bývalý policajný prezident Tibor Gašpar, ktorý sa o tom zmienil v rámci tlačovej konferencie Smeru-SD. „Mali sme tu podozrivých zo závažnej vraždy Daniela Tupého, kedy stačilo na jedného predvedeného jeden kukláč. Pričom mňa, Davida Lindtnera a ďalších predvádzali ôsmi kukláči v ťažkých reťaziach ako zločincov, ktorí majú za sebou recidívne tri vraždy, či podobnú trestnú činnosť,“ uviedol bývalý policajný prezident. Gašpar to považuje za dôkaz účelového vytvárania obrazu pred verejnosťou, že ide o ťažkých zločincov, voči ktorým treba postupovať takýmito prostriedkami. Kritizoval, že v prípade policajných zásahov neplatí na každého rovnaký meter.

Gašpar tiež pripomenul spôsob ako NAKA predvádzala predsedu Košického samosprávneho kraja Rastislava Trnku, ktorý čelí obvineniu z machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe. „Nikto za ním nevidel ťažkého zločinca a neboli potrebné ani putá,“ poukázal exšéf polície.

Ako je známe, v novembri 2020 v rámci akcie Očistec nabehla NAKA v skorých ranných hodinách do rodinného domu Tibora Gašpara v Janíkovciach (mestská časť Nitry). Pred jeho domom stálo osem policajných vozidiel aj so psovodom. Ulica bola z oboch strán uzavretá a kukláči chodili z dvora a späť. „Dňa 04.11.2020 som bol podať trestné oznámenie, že sa chystá moja kriminalizácia, a že sa k tomuto účelu manipuluje s dôkazmi. Taktiež som na Úrade Špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) oznámil, že pokiaľ je so mnou nutné vykonať nejaké úkony (napr. domovú prehliadku, výsluch a pod.) som k dispozícii ihneď a budem samozrejme spolupracovať, a že sa u mňa v domácnosti nachádza invalidná osoba. Výsledok bol taký, že mi na druhý deň ráno za prítomnosti desiatok novinárov vletelo do domu viac než desať ozbrojencov z Hamranovho LINX komanda a ďalších desať príslušníkov NAKA spolu s jedným z obvinených vyšetrovateľov Ďurkom. Nechali ma pri teplote tesne nad nulou stáť v pyžame takmer štvrť hodinu na trávniku pred domom, kým mi láskavo umožnili sa aspoň obliecť,“ opísal pre náš denník Gašpar.

„Počas celej väzby som bol pred médiami teatrálne predvádzaný v putách v sprievode kukláčov, raz mi dokonca počas prevozu na súd dali na oči začiernené okuliare a na hlavu slúchadlá s hlasnou hudbou, aby dosiahli moju dezorientáciu a zníženú pripravenosť. Pred sudcom som potom takmer omdlel,“ priblížil hrozivé detaily bývalý policajný prezident.

„Ďalší z príkladov, ktorý hovorí za všetko, je zásah v Pente, o ktorého nezákonnosti sú dnes už súdne rozhodnutia. Tu prišli desiatky kukláčov, ktorí obsadili celú budovu a obmedzili na slobode desiatky ľudí, hľadať jeden dokument, ktorý mala vyšetrovateľka už dávno v spise,“ poukázal Gašpar. „No a potom tu máme niekoľko príkladov, ako nedávne predvádzanie zadržaných podozrivých v prípade vraždy Daniela Tupého, či predsedu Košického samosprávneho kraja (KSK) Rastislava Trnku, ktorí boli predvádzaní systémom jeden na jedného, bez potreby robiť divadlo. Ten prístup je diametrálne odlišný a príliš okato kopíruje politické požiadavky súčasnej garnitúry,“ vyjadril sa nám bývalý policajný prezident. „Nenazval by som to demonštráciou sily. Tá sa využíva aj ako jedno z taktických opatrení napríklad pri futbalových zápasoch. V týchto prípadoch ide o jasný príklad zneužitia právomoci,“ upozornil tiež Gašpar.

