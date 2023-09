Strana Demokrati tvrdí, že viaceré strany majú po voľbách záujem zrušiť priamu voľbu prezidenta a preniesť ju do parlamentu. Hlas-SD v reakcii vyzval Demokratov, aby skončili s politikou šírenia klamstva. Pre SNS bude téma prezidentských volieb aktuálnou až po parlamentných voľbách.

"Ak sa Robert Fico, Peter Pellegrini, Andrej Danko, Milan Uhrík a ďalší dostanú k moci, budú koketovať s myšlienkou, aby zmenili priamu voľbu prezidenta. Trúfnem si povedať, že je to ich plán," vyhlásil kandidát Demokratov Juraj Šeliga.

Poukázal na právomoci, ako sú udeľovanie milosti či možnosť vetovať zákony, ktoré by podľa nich priniesli politikom beztrestnosť.

Na snímke poslanec NR SR Juraj Šeliga (Nezaradený) počas rokovania na 90. schôdzi parlamentu v Bratislave 9. mája 2023. Zdroj: Jaroslav Novák

Podľa Hlasu-SD, ktorému predsedá Pellegrini, používajú Demokrati lož ako pracovnú metódu. "Hlas nikdy nespochybnil priamu voľbu prezidenta a vyzýva Demokratov, aby s touto politikou šírenia klamstiev skončili," uviedla hovorkyňa strany Patrícia Medveď Macíková.

SNS deklaruje, že sa momentálne sústreďuje na voľby do Národnej rady SR a pomoc občanom. "To, že pán Šeliga teraz rieši voľbu prezidenta, je jasnou odpoveďou na to, že ho netrápi mizerná životná úroveň Slovákov po ich vládnutí. Inú tému pán Šeliga vo svojej novej strane asi nemá," skonštatovala riaditeľka kancelárie predsedu strany Zuzana Škopcová.