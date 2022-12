Má najlepšie karty? Na hlase Miroslava Kollára (53), šéfa mimoparlamentnej strany a niekdajšieho člena Kiskovej strany, záleží viac ako kedykoľvek predtým. Práve on by sa totiž mohol stať jazýčkom na váhe pri pokuse o zhodenie vlády Eduarda Hegera (46)! Rezultát o svojom ďalšom osude si premiér vypočuje budúci týždeň, keď budú poslanci definitívne hlasovať o vyslovení nedôvery jeho vláde.

Koalícia má v súčasnosti dovedna 70 poslancov, opozícia rovnako, no práve tá ich na svoju stranu potrebuje získať minimálne 76. A keďže proti vláde by mohol hlasovať aj poslanec koaličnej strany Sme rodina Martin Borguľa, ocitá sa Heger na veľmi tenkom lade.

VIDEO Pomôže povaliť vládu Eduarda Hegera? Miroslav Kollár prehovoril

Kartami by mohli miešať predovšetkým nezaradení poslanci. Tomáš Valášek je rozhodnutý za pád vlády zahlasovať. Ružovo to nevyzerá ani v prípade poslanca Tomáša Tarabu a jeho kolegov Filipa a Štefana Kuffovcov. „Ak sa s nami strany vládnej koalície nedohodnú na termíne predčasných volieb, súčasťou čoho by mohla byť dohoda na schválení rozpočtu, potom budeme hlasovať za pád vlády," vyhlásil Taraba, o čom však Heger nemieni diskutovať.

Šéf NR SR predpokladá, že hlasovanie sa bude „lámať" na Miroslavovi Kollárovi, ktorého mimoparlamentná strana Spolu má počas víkendu snem, a na Martinovi Borguľovi.

Okrem toho Kollárovho je v tejto chvíli stále otázny hlas aj niekdajšieho člena vládnej OĽaNO Martina Čepčeka a úplne jasné to nie je ani v prípade Kotlebovej náhradníčky Slavěny Vorobelovej, ktorá však predčasné voľby podporuje. „Čo sa týka podpory tejto vláde, počkám si na rozpravu a potom sa rozhodnem. V tejto chvíli ešte rozhodnutý nie som," povedal Čepček.

Koho hlas bude teda skutočne rozhodujúci? „Situácia je nejasná," odpovedá politológ Tomáš Koziak. „V tejto chvíli nie je jasné, či poslanci skutočne vyslovia nedôveru súčasnej vláde – a výsledok bude zrejme veľmi tesný," ozrejmuje s tým, že je náročné byť konkrétnejší, a to obzvlášť v prípade nezaradených poslancov.

VIDEO Politológ Lenč: Kľúćové budú posledné minúty pred hlasovaním

Podľa politológa nehrá vabank len SaS, ale aj nezaradení poslanci. „Logicky môžeme vychádzať z toho, že ak nezaradení poslanci zahlasujú za pád vlády, ich politická odysea sa skončí, čo je silný argument, prečo za pád vlády nehlasovať," zamýšľa sa Koziak s dôvetkom, že do veci môžu vstúpiť aj okolnosti, o ktorých nebudeme vedieť. „V tomto prípade sa reálny výsledok dozvieme až po hlasovaní," uzavrel.