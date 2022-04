Ukrajina nepožiadala Slovensko o poskytnutie stíhačiek Mig-29. Vláda preto o ich poslaní ani nerokuje. Ukrajinci žiadali poskytnutie húfnic Zuzana a opravu svojej vojenskej techniky v slovenských opravárenských podnikoch. To sa v súčasnosti rieši. V utorok počas rokovania vlády to uviedol minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO).

O ochrane vzdušného priestoru diskutuje Slovensko s Alianciou. Odpoveď očakáva Naď v najbližšej dobe. "Možností je viacero. Ochrana z nášho územia alebo ochrana z iného územia," podotkol minister s tým, že bude rád, ak Slovensko vyrieši problém ochrany vzdušného priestoru pomocou nadzvukových lietadiel. Keď bude mať Slovensko postarané o ochranu vzdušného priestoru, až vtedy sa bude baviť o budúcnosti stíhačiek Mig-29.

VIDEO Heger po návrate z Ukrajiny: Zdesený politik hovoril o KRUTOSTI ruských vojakov!

Za Migy-29 zaplatilo Slovensko minulý rok Rusku 55 miliónov eur. Ochrana vzdušného priestoru od Aliancie by podľa Naďa nebola drahšia. "Nechcem špekulovať, lebo nemám kalkuláciu na stole, ale nebude nás to určite stáť ani euro viac ako to, čo dnes platíme Rusom za Migy," skonštatoval.

Naď potvrdil, že diskusia o odkúpení štvrtej batérie Patriot momentálne neprebieha. Systémy má Slovensko k dispozícii zadarmo spolu s náhradnými dielami, muníciou a personálom. Minister zároveň upozornil, že Patrioty či systémy S-300 sú strategickou ochranou vzdušného priestoru. Slovensko však má na jeho ochranu aj ruské systémy Kub či Igla.

Tie treba podľa neho postupne nahrádzať, pretože sú staré a sú problémy s ich fungovaním. "Ak nám spojenci zabezpečujú tú strategickú úroveň protivzdušnej obrany, tak my sa poďme sústrediť na to, aby sme si zaobstarali protivzdušnú obranu na operačnej a taktickej úrovni," povedal Naď.

Minister zároveň dodal, že vláda schválila presun systému protivzdušnej obrany S-300 na Ukrajinu na rokovaní 6. apríla. Materiál bude podľa neho dodatočne zverejnený.

MRAZIVÉ ZÁBERY Z VOJNY NA UKRAJINE NÁJDETE V GALÉRII