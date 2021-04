Hoci sa Danko angažuje v zbere podpisov na referendum o predčasných voľbách a práve strana Hlas-SD by mohla byť jedným z jeho potencionálnych partnerov, nebojí sa "do sveta" vypustiť videá s kritikou na členou opozície. "Peter Pellegrini je človek, ktorý bol 20 rokov v Smere-SD. Dnes hovorí, že ak bude chcieť Fica to bude mrzieť. Pamätám si však a dobre to vieš Peter, ako si sa pred Ficom plazil, aby si bol premiérom," hovorí vo videu šéf SNS. Viac sa dozviete v priloženom videu.

Autor: kuj