Andrej Danko po tom, ako ho strana sa nedostala do parlamentu, má viac voľného času. Je veľmi aktívny nielen na sociálnych sieťach, ale aj v bežnom živote. Oznámil prekvapujúcu správu, že sa zúčastnil športového turnaja. Väčším prekvapením však je to, ktorú si vybral športovú disciplínu.

Predseda SNS Andrej Danko po tom, ako ho strana po minuloročných voľbách ostala stáť pred bránami parlamentu, svoj čas venuje viacerým aktivitám. Podľa jeho vlastných slov, dokonca nemá čas ani na dostavbu luxusnej vily v bratislavskej Dúbravke. Hovorí, že sa posledné dva roky venuje len SNS a jeho stranícke plány sú totiž poriadne veľké. Bývalý predseda Národnej rady je presvedčený, že aktuálne preferencie SNS na úrovni tesne nad tromi percentami dokáže do volieb zvýšiť tak, že sa znovu dostane do parlamentu.

Však niekedy má aj vyvetrať hlavu a preto si rozhodol voľný čas venovať športu. V minulosti sa Danko ukazoval ako milovník futbalu. Viackrát ho bolo vidieť na futbalovom ihrisku a v júni tohto roka aj vycestoval do Petrohradu, kde konali zápasy futbalového šampionátu Euro 2020.

Ale dnes oznámil, že si zvolil novu športovú záľubu. To, ktorú disciplínu si vybral, mnohých by mohlo poriadne prekvapiť. Kým väčšina politikov sa snaží športove aktivity užívať na udržanie fyzickej formy, bývalý predseda parlamentu si bude cvičiť nie svaly, ale strategické myslenie. Na sociálnej sieti oznámil, že sa rozhodol vstúpiť ako člen do Slovenského šachového zväzu a za sebou už má aj prvý turnaj. "Musím povedať, že asi sa nám rysuje nová generácia šachistov, keďže najlepší boli tí najmladší. Želám si, aby sme raz šach dostali do učebných osnov. Šach pomáha mysleniu, ale učí aj pravidlám. Ďakujem za úžasnú atmosféru," uviedol vo svojom statuse. Dodal, že za posledné roky šach na Slovensku napreduje a dnes vo zväze je viac ako 4000 členov. Ako mu dopadla účasť na šachovom turnaji ale neuviedol.

Šéf SNS ale nemohol pridať status bez toho, aby nezaútočil na úradujúcich politikov. "Možno by šachové myslenie pomohlo aj dnešným mocipánom, asi by veci viac predpokladali," napisal. Poslal im tiež tvrdý odkaz a skritizoval vládne rozhodnutie, s ktorým nie sú spokojní veľa ľudí na Slovensku.