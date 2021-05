Agentúra AKO včera zverejnila prieskum, podľa ktorého by stranu Hlas volilo v máji 22,5 percenta opýtaných respondentov. SaS by skončila druhá s 13,8 percentami. Ďalej by nasledovalo OĽANO (9,9 %), Smer (9,6 %), PS (8,5 %). Až na 13. mieste by skončilo SNS s 1,6 percentami hlasov.

„Slovenský národ to, čo sa deje a dialo pochopí a verím, že voľby ukážu skutočné čísla a dôveru k stranám,“ napísal Danko v statuse s tým, že inak by už politiku nevládal robiť. A práve táto veta je z jeho statusu tá najdiplomatickejšia.

Možno sa Dankovej frustrácii nemožno čudovať, veď v posledných parlamentných voľbách skončila SNS s 3,16 percentami na 10. mieste. To národniarom síce do parlamentu nepomohlo, no aspoň jej to zabezpečilo štátny príspevok, ktorý prislúcha stranám, čo dosiahnu vo voľbách viac ako 3 percentá hlasov. SNS by mala zinkasovať za volebné obdobie 2020 až 2024 1,99 milióna eur. Ako sa však ukázalo, súčasné odstrčenie SNS na smetisko politických dejín Danko znáša viac než zle. Svedčí o tom aj jeho poriadne ostrý status....