Bývalému predsedovi parlamentu v apríli 2016 operovali žalúdok s podozrením na rakovinu. Podozrivý nález mu lekári odstránili aj spolu s menšou časťou žalúdka. Zo zákroku sa zotavoval len tri týždne, potom sa vrátil do práce, čo neskôr oľutoval. „Podcenil som liečbu, rýchlo som sa vrátil do pracovného kolobehu a teraz to pociťujem,“ povedal vtedy líder národniarov.

Priznal, že ešte aj osem mesiacov po operácii trpel bolesťami. Neskôr absolvoval v onkologickom ústave okrem štandardnej kontroly aj vyšetrenie CT-prístrojom, ale rakovina sa uňho našťastie nepotvrdila a nemusel absolvovať žiadnu chemoterapiu.

Po závažnom náleze v žalúdku a urgentnej operácii sa však rozhodol líder národniarov radikálne zmeniť životný štýl. „Po ťažkej operácii, keď som prišiel o dve tretiny žalúdka, som začal dodržiavať životosprávu. Snažím sa zdravo stravovať a denne chodím na dlhé prechádzky,“ prezradil Danko pre Plus JEDEN DEŇ. „Keď sa dá, kombinujem to s bicyklovaním,“ doplnil.

Že nehovorí do vetra, dokázal aj koncom leta, keď zverejnil video, na ktorom sa ukázal s priam čokoládovohnedou pokožkou! Líder národniarov vysvetlil, že bronz nenachytal na dovolenke, ale pravidelným pohybom na čerstvom vzduchu. „Bol som pracovne na Malte, kde som denne prešiel aj desať kilometrov. V poslednom období pre zdravie veľa športujem,“ vysvetlil bývalý šéf parlamentu.

„Za posledný polrok sa mi podarilo schudnúť sedem kíl a verím, že si to udržím. Váha je môj večný problém, no chápem, že bez zdravej životosprávy nemôžem svoju prácu kvalitne vykonávať,“ zdôraznil.

