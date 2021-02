V súčasnosti nie je na mieste, aby minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO) zmätkoval alebo nekonal. Mimoparlamentná strana SNS to tvrdí v súvislosti s ďalším postupom šéfa zdravotníckeho rezortu pri akvizícii ruskej vakcíny Sputnik V.

Líder SNS Andrej Danko preto vyzýva ministra, aby podpísal výnimku pre ruskú vakcínu. "Minister Krajčí má jedinečnú šancu, aby odčinil všetky svoje chyby, ktoré doteraz v boji s ochorením COVID-19 urobil," uviedol Danko.

Pripomína, že ak je očkovanie jednou z mála ciest na zabránenie šírenia vírusu, vakcína Sputnik sa ukazuje zároveň ako jeden z najlepších nástrojov boja proti ochoreniu COVID-19.

Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR v sobotu oznámilo, že po vetovaní spoločnej vládnej dohody o zabezpečení ruskej vakcíny zváži ďalší postup, na prvé miesto bude neustále klásť ochranu životov a zdravia v čase pandémie.

Kabinet vo štvrtok (18. 2.) neschválil nakúpenie vakcín Sputnik V. Návrh vetovala strana Za ľudí, ktorá trvá na oficiálnom registračnom procese a verifikácii bezpečnosti vakcíny Európskou agentúrou pre lieky (EMA). Postoj strany Za ľudí kritizoval premiér Igor Matovič (OĽANO).

V zabezpečení ruskej vakcíny vidí možnosť zvýšiť percento ľudí ochotných dať sa očkovať. Upozorňuje pritom i na realizovaný prieskum verejnej mienky. V prospech Sputnika hovorí podľa neho i názor odborníkov.

Matovič by bol rád, ak by minister zdravotníctva Marek Krajčí (obaja OĽANO) udelil na používanie Sputnika výnimku. S ruskou stranou sa mal premiér už dohodnúť na zabezpečení dvoch miliónov dávok do konca júna.

