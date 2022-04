Povinnosťou vládneho kabinetu je hľadať riešenia problémov aj v krízovej situácii, ako je pandémia nového koronavírusu alebo konflikt na Ukrajine, a nie sa vyhovárať na ťažké podmienky alebo činnosť bývalých vlád. Pri hodnotení prvej polovice volebného obdobia to v TASR TV povedal predseda mimoparlamentnej SNS Andrej Danko.

"Ukrajinská kríza opäť ukazuje, že keď vyberú riešenie, je to to najhoršie. Sú majstri sveta vo vyberaní najhorších riešení," tvrdí Danko. V súvislosti so stavom štátnych hmotných rezerv, ktoré podľa koalície vláda zdedila absolútne nepripravené na pandémiu či migračnú krízu, Danko povedal, že na tieto výzvy neboli pripravené hmotné rezervy žiadneho európskeho štátu. "Mali plnú špajzu a požičali si 12 miliárd eur. Po dvoch rokoch nevieme, kde sú tieto peniaze. Nikdy v histórii sa Slovensko tak rapídne nezdĺžilo, ako za posledné dva roky," vyhlásil predseda SNS.

Ocenil, že vlády Igora Matoviča ani Eduarda Hegera (obaja OĽANO) nezrušili napríklad rekreačné poukazy z dielne minulého kabinetu, ktoré podľa neho pomohli slovenskému cestovnému ruchu v čase pandémie. Infraštruktúra v športe podľa Danka rastie vďaka fondu, ktorý založila SNS. "Niektoré športové kluby sa zachránili len preto, že dnes môžu byť športovci živnostníci," konštatoval Danko.

Negatívne hodnotí zrušenie možnosti vyplatiť zamestnancom do 500 eur bez daní a odvodov vo forme 13. alebo 14. platu, zrušenie obedov v školách zadarmo alebo zrušenie automatického zvyšovania minimálnych dôchodkov. Plán obnovy a nadväzujúce reformy Danko nepovažuje za silnú stránku vládnej politiky.

Andrej Danko sa teší každej príležitosti, kedy má možnosť vyjadriť sa k aktuálnemu dianiu. Prednedávnom tak urobil v TV JOJ. Zdroj: NORBERT SKALIČAN

V nasledujúcich slovách Danko BRUTÁLNE SKRITIZOVAL PLÁN OBNOVY. SLOVÁ JEHO KRITIKY SI PREČÍTAJTE V NAŠEJ GALÉRII.

Zároveň zdôraznil, že SNS nie je "americká ani ruská", ale pragmaticky presadzuje slovenské záujmy. "Robili sme aj ťažké rozhodnutia, keď sme kupovali F16-ky, stratili sme podporu časti národných voličov. Ale boli sme v situácii, že buď sa zruší stíhacie letectvo na Slovensku, alebo budeme mať aspoň opciu na lietadlá," vyhlásil.