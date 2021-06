Danko svoj posledný odkaz nahral vo forme videopozdravu z Budapešti, kde podľa vlastných slov absolvoval pracovné stretnutie s maďarským ministrom zahraničných vecí Petrom Szijjártóm. Podľa Danka Szijjártó spolu s tamojším premiérom Viktorom Orbanom pracujú pre Maďarov veľmi dobre. Zároveň podotkol, že ich politiku obdivuje. "Dúfam, že ľudia na Slovensku pochopia a Boh nám dá šancu, aby sme túto vládu poslali do minulosti a aby sme raz zostavili také silné združenie, ako je Fidesz v Maďarsku. A porazili všetkých liberálov," povedal s tým, že pre to urobí všetko.

Zároveň konštatoval, že verí, že opoziční lídri budú schopní koaličných rokovaní. "Osobitne verím, že pán Pellegrini to nebude hrať na dve strany a uvedomí si, že musíme zostaviť také silné združenie politických strán, aké bolo zostavené v Maďarsku," uzavrel Danko s dôvetkom, že v opačnom prípade Slovákom nedokážu pomôcť.

Aké témy však môže líder mimoparlamentnej strany riešiť s ministrom zahraničných vecí susedného štátu? "Dnes som absolvoval v Budapešti príjemný priateľský obed s ministrom zahraničných vecí Pétrom Szijjártóm. Maďarsko a Slovensko sú odkázané na spoluprácu v rámci skupiny V4. Vždy budem tvrdiť, že musíme spoločne pozerať do budúcnosti a neriešiť historické traumy. Porozprávali sme sa o skúsenostiach v Maďarsku so Sputnikom, o našich spoločných priateľoch Ruskej federácie, osobitne o Denisovi Manturovi a pánovi Sergejovi Lavrovovi," upresnil Danko. Danko venoval maďarskému ministrovi aj špeciálny darček, ktorý si môžete pozrieť v galérii.

Andrej Danko - šéf SNS na návšteve v Budapešti Zdroj: facebook - Andrej Danko

Neštandardnú návštevu, ktorá podľa Dankom zverejnených fotografií pôsobila pomerne oficiálne, zhodnotil politológ Radoslav Štefančík. "Pán Danko je šéfom mimoparlamentnej strany. Nevykonáva žiadnu ústavnú funkciu, takže si môže chodiť na výlety, kam sa mu zažiada. Vrátane Maďarska. Samozrejme, ak ho tam v rámci protipandemických opatrení pustia," konštatoval. Politológ zároveň uviedol, že SNS zrejme nemá veľké šance na volebný úspech. "SNS momentálne nemá šancu dostať sa do parlamentu. Danka a SNS zničili jeho neokrôchané správanie a hlavne spolupráca s Robertom Ficom. Ani neviem, prečo by do jamy levovej chcel Danko skočiť znovu. Pochybujem, že sa tejto strane podarí zmŕtvychvstanie. SNS je síce dobrá značka, ale reprezentuje ju zlá osoba," zhodnotil. O reakciu na Dankovo vyjadrenie sme požiadali aj stranu Hlas-SD, tá však zatiaľ nereagovala.

