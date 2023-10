Robert Fico, Peter Pellegrini a Andrej Danko po voľbách včera prvýkrát spoločne rokovali. Do reči však zatiaľ ani jednému nie je. Prezidentka Zuzana Čaputová dala lídrovi Smeru na zostavenie koalície 14 dní. Stihne Fico vyriešiť vládnu skladačku do budúceho pondelka?

Koalícia Smeru, Hlasu a SNS sa podľa viacerých politikov a odborníkov javí ako najpravdepodobnejšia. Z pondelkového mítingu však odchádzali šéfovia strán pomerne skleslí. Ako prvý odišiel predseda národniarov Andrej Danko. Ten stretnutie komentovať nechcel. Veľa sme sa nedozvedeli ani od lídra Hlasu Petra Pellegriniho: „Rokovania nie sú ešte ukončené a dovtedy to komentovať nebudem. Pokračujeme ďalej.“

Môže Pellegrini seriózne zvažovať ponuku Progresívneho Slovenska? Michal Šimečka už avizoval, že jeho hnutie spraví všetko pre to, aby Fico opäť nevládol. Aj preto je ochotný vzdať sa premiérskej stoličky práve v prospech Pellegriniho. Miesto predsedu vlády mu zasa Fico nie je ochotný len tak ľahko prepustiť. Namiesto toho má Pellegrinimu núkať pozíciu predsedu parlamentu. Prekážkou má byť aj postoj Andreja Danka. Ten po stretnutí s prezidentkou Zuzanou Čaputovou na margo rokovaní povedal, že pokročili. „Keby Peter Pellegrini prestal definitívne rokovať s pánom Šimečkom, tie rokovania by nám išli lepšie,“ dodal.

Podľa neho SNS nemôže byť do počtu. “Ak máme byť vo vláde, chceme svoje relevantné miesto,” podotkol Danko. “Verím, že Peter Pellegrini definitívne pochopil, že v tejto zostave môže byť predsedom parlamentu, premiérom má byť podľa výsledkov Robert Fico. A ja sa netlačím na žiadnu pozíciu,” zdôraznil šéf národniarov.

Na otázku, či Danko dôveruje Pellegrinimu, ktorý mu týždeň nezdvíhal telefón, šéf národniarov povedal: “Politika je krvavý šport. My nie sme kamaráti, my sme súperi. Každý volí inú taktiku.” Rokovania o vzniku koalície včera ešte pokračovali. Robert Fico musí do budúceho pondelka oznámiť prezidentke, či dokáže zložiť koalíciu a zabezpečiť väčšinu v parlamente.

Fico opakuje, že na rokovania potrebujú pokoj a čas. „Sú to čiastkové rokovania. Preferovaní partneri Smeru sú Hlas a SNS. Na toto sa sústreďujem. Hľadám všetky možné riešenia, ale v tomto okamihu, ako som sľúbil, nebudem komentovať priebeh rokovaní,“ konštatoval. Správy, že nová vláda je už takmer na spadnutie, označil Fico za nepravdivé.