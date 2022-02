Danko hovorí, že mnohí ľudia sa ho pýtajú, či dnes podporí protesty starostov alebo iné aktivity proti Zmluve s USA. "Milí priatelia, keď som bol plný síl a mal funkciu, tak som to zastavil. Mnohí ste ani nemuseli o rizikách vedieť. Vtedy to málokto ocenil a boli aj takí, čo mi povedali ako pán premiér Pellegrini, že to budem ľutovať celý život. Dnes už to nezastaví nikto, majú prezidentku, premiéra aj predsedu parlamentu," píše Danko vo svojom statuse.

Podľa Dankových slov Matovič a Sulík strčili hlavu do piesku a mnohí tí, čo dnes protestujú, tú zmluvu vraj chceli.

SNS podporuje vyhlásenia Smeru o spolupráci

Slovenská národná strana (SNS) podporuje vyhlásenia predsedu Smeru-SD Roberta Fica o spolupráci. Národniari sa pridávajú k spolupráci pri referende aj komunálnych voľbách. Uviedla to hovorkyňa SNS Zuzana Škopcová.

Fico v stredu opäť vyzval Hlas-SD a SNS na rokovanie o spolupráci pred jesennými komunálnymi a regionálnymi voľbami, ktorá by mala vyvrcholiť pri parlamentných voľbách. Potenciál Smeru-SD a Hlasu-SD je podľa Fica veľký, pričom by mohli vyhrať parlamentné voľby s výsledkom, ktorý by stačil na zostavenie vlády len z týchto dvoch strán.

SNS zároveň opäť kritizuje lídra Hlasu-SD Petra Pellegriniho, ktorého správanie označuje za povýšenecké. Vyčíta mu, že nechodí na protesty a necháva za seba hovoriť podpredsedu Erika Tomáša. Ten v stredu zo spolupráce vylúčil opäť iba OĽaNO a ĽSNS, iné strany nie.

Danko posiela Pellegrinimu jasný odkaz

"Ponúkame vám spoluprácu, pretože si ľudia želajú zmenu. Ak chcete koalíciu s SaS a Sme rodina, je to vaša vec. Náš volič spoluprácu očakáva, je to zodpovedný prístup a veríme, že dáme emócie bokom. Chceme predsa spoločne pomôcť slovenskému národu. Ešte je šanca to spolu dokázať," odkázala Pellegrinimu SNS.

Predsedu Hlasu-SD kritizoval líder SNS Andrej Danko aj na sociálnej sieti, kde zároveň oznámil, že má COVID-19. Pellegriniho obviňuje z klamstva a tvrdí, že aj kvôli nemu budú na Slovensku americké vojská.

"Peter, aj kvôli tebe a Kmecovi tu budú americké vojská, pre tvoju politiku a bratríčkovanie sa s prezidentkou. Hráš na milión strán, pridaj sa k nám a porazíme toto, čo tu je. Ak vôbec ešte môžeš," dodáva Danko.

