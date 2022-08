Líder národniarov Andrej Danko (48) odcestoval v pondelok do Budapešti, kde sa stretol s predsedom maďarského parlamentu a odovzdal mu aj špeciálny darček.

Predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko je známy tým, že obdivuje vládu maďarského premiéra Viktora Orbána. „Peter Szijjártó rokuje o kúpe ruského plynu pre Maďarsko. Napísal som mu SMS, že to robí veľmi dobre, a aby v mene nás normálnych občanov Slovenska, tlmočil Manturovovi a Lavrovovi pozdrav,“ napísal Danko nedávno na adresu maďarského ministra zahraničných vecí a obchodu. „Maďari sa asi jediní nevzdali a odolávajú Bruselu, aj preto majú lacný plyn a PHM. Naši politici sa tešia z Kollárovho dieťaťa a Čaputová pečie buchty. Príde zima a opäť sa ukáže, kto sa v lete flákal a kto pracoval pre svoj štát,“ povedal šéf SNS.

Predseda SNS Andrej Danko s maďarským ministrom zahraničia a obchodu Péterom Szijjártóm. Zdroj: facebook/andrej danko

Danko nešetril kritikou ani na adresu ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS), ktorý sa prednedávnom pochválil tým, že na Slovensko ide ruská ropa. „Pán Sulík, vy pošlite hlavne Orbánovi jeden veľký koňak, pretože vás zachránil. Heger je na dovolenke a Orbán musí zachraňovať ropu pre Slovákov, Čechov a Maďarov. No to sme dopadli,“ odkázal líder národniarov Sulíkovi. Danko vládnych predstaviteľov dlhodobo kritizuje, že nepracujú pre Slovákov a neriešia ich problémy. „Je to neskutočná hanba, keď sa musíme spoliehať na okolité štáty,“ hovorí.

Predseda SNS najnovšie pozdravil svojich fanúšikov z maďarského mesta Tatabánya. „Prečo som tu? Pretože s Maďarmi nás veľa vecí z histórie rozdeľuje. Ale to, čo nás spája je budúcnosť,“ uvádza vo videu na sociálnej sieti Danko. „S Maďarmi sme kooperovali v rámci V4 a ja idem za predsedom parlamentu, práve preto, aby som ho ubezpečil, že sme sa na Slovensku nezbláznili,“ prezradil detaily svojej návštevy.

"Dnes v Maďarsku prijímajú zákony, kedy verejní činitelia musia absolvovať drogové testy. Majú veľmi dobré zákony pre mediálnu oblasť. Chceme so Slovenskou národnou stranou spolupracovať s maďarským parlamentom, aby sme vedeli, aké zákony prijímajú a ako sú efektívne," uviedol ďalej šéf SNS.

Danko sa následne stretol s predsedom maďarského parlamentu Lászlóm Kövérom. „Ja som mu zobral symbolický goralský klobúk, ktorý dnes ako hrdý predseda SNS odovzdám svojmu partnerovi v minulosti a kolegovi Lacovi Kövérovi,“ hovorí Danko. Ako ďalej prezradil, cez víkend navštívil Goralský festival pri obci Lechnica. Práve tam kúpil aj goralský klobúk, ktorý teraz daroval predsedovi maďarského parlamentu. FOTOGRAFIU DANKA S GORALSKÝM KLOBÚKOM SI POZRITE V NAŠEJ GALÉRII!