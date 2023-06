Šéf národniarov Andrej Danko (48) vlastní nadupaný športiak Ford Mustang, no pred rokmi si k nemu zaobstaral aj ruskú legendu – Ladu Nivu. Na svoje autá najnovšie upozornil, keď ho obvinili, že preferuje Rusko.

Hosťom nedeľnej diskusnej relácie Na telo TV Markíza bol líder SNS Andrej Danko, ktorého sa v rámci diváckych otázok pýtali, prečo obraňuje ruského prezidenta Vladimira Putina a zároveň chce ostať v NATO. „Ja tu nechcem ani ruské, ani americké vojská. Chcem dobré vzťahy s Putinom, lebo potrebujeme jadrové palivo a lacný plyn, a chcem dobré vzťahy aj so Spojenými štátmi americkými. Ja to poviem tak: Mám aj Ladu Nivu, aj Ford Mustang, a pokiaľ je niečo dobré zo Západu aj z Východu, tak chcem, aby to bolo najlepšie pre Slovensko. Pozerajme na Slovensko,“ zdôrazňoval Danko.

Lídra národniarov sme sa preto v tejto súvislosti opýtali, odkedy vlastní tieto zaujímavé modely áut. „Biely Ford Mustang mám deväť rokov. Kúpil som ho, keď som bol po operácii na Kramároch, lebo som si chcel splniť sen a nevedel som, ako dopadne môj zdravotný stav a čo so mnou bude,“ prezradil nášmu denníku Danko.

Čo sa týka Lady Niva, politik ju má päť rokov. „Ten, kto ma pozná, vie, akú mám slabosť na autá. Lada Niva je naozaj úžasná, nikdy ma nesklamala. Jej interiér ma vždy dostane. Hoci je 40 rokov pozadu, jej jazdné vlastnosti v teréne jej môže závidieť akákoľvek svetová značka,“ nešetril chválou šéf SNS. „S Ladou jazdím najviac do hôr. Ford Mustang používam dennodenne najmä v lete. Napriek tomu, že Lada Niva je staršie auto, je technicky zdatné v teréne. Ford Mustang je zase rýchle auto, dobré na diaľnicu,“ priblížil Danko.

„Snažím sa ľuďom ukazovať, aby nepozerali len na Západ alebo len na Východ, aby sme sa nehádali, ale aby sme rozumne fungovali a hľadali to najlepšie,“ vysvetľoval líder SNS dôvod, prečo v televíznej relácii uviedol príklady svojich áut. „Keď je dobrý iPhone z Ameriky, tak chcem, aby ho Slováci mali. A keď je dobrá ruská vodka alebo lacný ruský plyn, tak chcem, aby Slováci, Maďari, Rusíni a všetci, čo tu žijeme na Slovensku, sme mali tie najlepšie veci,“ dodal na záver bývalý predseda parlamentu.