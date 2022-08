Líder národniarov Andrej Danko ostro kritizoval, že oficiálna časť tohtoročných celoštátnych osláv 78. výročia Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici bola určená len pre pozvaných hostí a verejnosť sa na ňu nemohla dostať.

Na oslavách vystúpili s prejavom prezidentka Zuzana Čaputová a premiér Eduard Heger (OĽaNO). Prítomný bol aj predseda Národnej rady SR Boris Kollár (Sme rodina), ako aj zástupcovia diplomatických zborov z viac ako 35 krajín sveta. Chýbali však zástupcovia Ruskej federácie a Bieloruska.

„Čaputová, Heger a Kollár tam budú oslavovať sami. Ľudia sa tam nedostanú,“ kritizoval Danko vo videu, ktoré uverejnil na sociálnej sieti. „Nie sme vo vojnovom stave. Okolo sú ostreľovači, policajti, koho chránia?“ pýtal sa ďalej. Podľa Danka išlo len o strach ústavných činiteľov z priameho kontaktu s ľuďmi.

„Chceli sme predísť tomu, čo sme tu videli posledných päť rokov, že skupina ľudí sa dostala do areálu, narúšali úctu a pietu jednak tejto spomienky, ale bolo to aj neslušné voči priamym účastníkom,“ vysvetľoval minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) dôvody, prečo bol areál na oslavách SNP v Banskej Bystrici uzavretý. „Myslím si, že dnes sa nám podarilo aspoň do takej miery, do akej to bolo možné, zachovať pietu a úctu tomuto výročiu, aby priami účastníci a hostia nemuseli počúvať ľudí, ktorí by pískali alebo šírili fašistické heslá, ako to bolo vlani," zdôvodnil ďalej. VIAC VO VIDEU:

„Zakázať účasť verejnosti na oficiálnych oslavách SNP a nepozvať na ne veľvyslancov Ruskej federácie a Bieloruska je prejavom historického bezvedomia a hlbokej neúcty k občianskemu charakteru SNP a desaťtisícom obetí z radov partizánov a vojakov Červenej armády, ktorí padli na území Slovenska v boji proti fašizmu a pri oslobodzovaní Slovenska,“ uviedla v tejto súvislosti strana Smer-SD.

To, že do areálu Múzea SNP v Banskej Bystrici vpustili len vybraných hostí, nahnevalo aj predsedu SNS Andreja Danka. Počas dňa sa spoločne s lídrom Smeru-SD Robertom Ficom rozhodli položiť vence k pamätníku SNP, a to aj napriek blokovaniu množstva policajtov a vojakov. „Máme za sebou neskutočnú hanbu a potupu. Neviem, kde berú tú drzosť títo ľudia,“ hovorí Danko vo videu, na ktorom vidno ako opozičných lídrov zastavila skupinka policajtov. „Zorganizovať oficiálne oslavy Slovenského národného povstania a nepozvať verejnosť a veľvyslanca Ruskej federácie je podobné, akoby chceli zorganizovať koncert Elánu a zakázali by prísť Jožovi Rážovi,“ skonštatoval Robert Fico.

Aktuálne Danko nakrútil video, kde sa vyjadril k aktuálnej politickej situácii. S cigarou v ruke poslal poriadne tvrdý odkaz vláde, menovite ministrovi hospodárstva Richardovi Sulíkovi (SaS), lídrovi OĽaNO Igorovi Matovičovi a predsedovi parlamentu Borisovi Kollárovi. „Prvý uteká Sulík. On neodchádza, on uteká a hľadá si konflikt s Matovičom," myslí si líder národniarov. Sulík podľa jeho slov nezvládol svoj rezort, lebo mal nájsť riešenia, ako pomôcť ľudom s energiami, a to najmä podnikateľom, ktorí budú prví krachovať. „Sú fabriky, kde z 500-tisíc euro mesačných nákladov na plyn sa dostali na 4 milióny, teda na osemkrát viac. Milí občania, ak máte faktúru za teplo 50 eur, čo budete robiť, ak vám príde faktúra 250-300 eur? Čo bude pán Sulík, Matovič a Kollár? Kam ujdete? Boris, ty si myslíš, že ujdeš do Dubaja?" pýtal sa Danko. VIAC VO VIDEU: