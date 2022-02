Vlna omikronu útočí a svoje o tom už vedia aj politici, ktorí v posledných dňoch informovali o pozitívnom teste na koronavírus. Jedným z nich je líder SNS Andrej Danko (47), ktorý prehovoril o ťažkom priebehu svojho ochorenia. Pre Plus JEDEN DEŇ povedal, čo bolo na chorobe najhoršie a či zmenil názor na neodporúčanie vakcinácie.

Covid mi otvoril oči. Týmito slovami bývalý šéf Národnej rady Andrej Danko v stredu zverejnil informáciu o nákaze koronavírusom. Na rozdiel od vicepremiérky Veroniky Remišovej či ministra vnútra Romana Mikulca, ktorí v týchto dňoch tiež informovali o pozitívnom teste, mal ťažký priebeh ochorenia. Nákaza prišla len pár dní potom, ako sa zúčastnil na proteste v Bratislave, kde dokonca rečnil. Demonštráciu vtedy organizoval opozičný Smer-SD a zúčastnili sa na nej stovky občanov.

Andrej Danko prezradil doterajší priebeh nákazy. „Začalo sa to škriabaním v hrdle, zvýšenou teplotou a potom už malo ochorenie rýchly postup,“ prezradil. Podľa jeho slov nasledovalo zahlienené hrdlo, bolesť hlavy a choroba rýchlo prešla aj na pľúca.

Politikovi okrem príznakov robil problémy aj prístup k informáciám. Ako prezradil, nevedel sa dopátrať k presnému postupu liečenia: „V našom štáte neexistuje žiaden jednoduchý informačný systém, ktorý by pacientovi povedal, čo má po nákaze covidom robiť, aké lieky si má dať. Je tu anarchia a chaos,“ tvrdí. Myslí si, že zmätočné informácie môžu mnohým spôsobiť problémy. „Máte najhoršiu chorobu na svete a na konci dňa sa liečite sám,” vysvetlil bývalý šéf Národnej rady. Na sociálnej sieti tiež informoval, že dávkovanie liekov mu napokon poradili známi, nie lekári.

Hoci Andreja Danka choroba aj naďalej trápi, vyzývať svojich voličov na očkovanie neplánuje: „Nikdy som nikomu nehovoril, či sa má očkovať a ani to nebudem robiť. Ja som sa očkovať nemohol, nedovolí mi to zdravotný stav. Nechcem sa preto púšťať do polemiky o očkovanosti a neočkovanosti.“