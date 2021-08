Danko sa pochválil ŠPORTOVÝM úspechom: TVRDÉ ODKAZY politikom, ČO by mohlo ZACHRÁNIŤ Slovensko?

Čo im odkázal? „Niekedy je dobré, byť len tak sám so sebou,“ začína svoj status na sociálnej sieti Andrej Danko. Na svojom profile sa následne pochválil, že zabehol sedem kilometrov. Po športe podľa neho človek vníma veľa vecí inak.

Počas behu sa Andrej Danko zamýšľal aj nad aktuálnou politickou situáciou na Slovensku, kde podľa jeho slov panujú konflikty a roztržky. Nestránil sa ani pomenovať politických aktérov, ktorí sú podľa neho za túto situáciu zodpovední. „Mrzí ma to napätie v spoločnosti a to, že konflikt je dnes akoby základom našej spoločnosti. Každý s každým sa pomaly dennodenne háda. Dnešní páni Sulík, Matovič, Kollár nás rozhádali, aby nás ovládli ako spoločnosť a začína to už ničiť aj ich. Ľudia sa v dnešnej dobe bežne urážajú a ponižujú. Asi sme zabudli, že len dialóg a pozitívne myslenie posúva spoločnosť vpred,“ píše vo svojom statuse.

Podľa jeho slov, je dnes už výnimočné, že niekto ocení úspechy druhého. Narážal tým pravdepodobne na udalosti z uplynulých dní, kedy víťazstvo golfistu Roryho Sabbatiniho zatienila kauza okolo jeho „záhadného“ tetovania, ktoré podľa niektorých pripomína symbol extrémistickej skupiny. Danko sa Sabbatiniho verejne zastal na sociálnej sieti.

„Vytratila sa diskusia a úcta medzi ľuďmi. Povrchnosť ovládla myslenie v spoločnosti. Miestami sa vracia hrubá sila a násilie. Kto viac kričí a útočí, ten je sympatickejším. Druhým extrémom je len tupo sa usmievať a nič nerobiť. Musíme to všetko zastaviť a spoločne sa zamyslieť ako ďalej,“ pokračuje vo svojom priam filozoficky ladenom statuse.

Podľa Danka sa dnes nikto nezamýšľa nad tým, ako pomôcť ľuďom, zlepšovať ich každodenný život, ale práve naopak, každý rieši len seba.