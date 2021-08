„Prezidentka Čaputová navrhla Svätému Otcovi stretnutie s rómskou komunitou na Luníku IX. Ráno príde do Košíc, presunie sa do Prešova a nepochopiteľne nejdú do Levoče. Chápe niekto prečo ideme ukazovať Luník IX? To bude aká hanba v zahraničných médiách? Aký ma vlastne cieľ prezidentka Čaputová, ak takéto niečo navrhuje?,“ pýta sa Andrej Danko na sociálnej sieti.

Líder národniarov považuje za veľmi ponižujúce, že namiesto toho, aby prezidentka Svätému Otcovi ukázala diela majstra Pavla v Levoči, navrhla navštíviť práve ruiny Luníka IX. Ako poznamenal, týmto nechce útočiť na Rómov, lebo na rozdiel od Čaputovej, s nimi vyrastal a veľmi dobre ich pozná.

Vo svojom videu sa prezidentky pýta, či sa nehanbí, že Svätému Otcovi ukazuje niečo, čo by sa malo na Slovensku riešiť. „Namiesto toho, aby ste mu ukázali tradície a históriu, ho ťaháte na miesta, kde chcete zneužiť rómsku tému. S Rómami sa Svätý Otec môže stretnúť aj v Levoči,“ tvrdí.

Danko následne pritvrdil a útočnejším spôsobom okomentoval aj ďalšie miesto, ktoré by mal Svätý Otec navštíviť. Samozrejme tým narážal opäť na Zuzanu Čaputovú. JEHO KOMENTÁR SI PREČÍTAJTE V NAŠEJ GALÉRII. Ako dodal, pokúsi sa apelovať na arcibiskupa Zvolenského, aby so Svätým Otcom išli do Levoče a povestný Luník radšej vynechali.