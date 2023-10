Tance okolo zostavenia novej vlády sa naplno rozbehli. Volič neznalý pomerov by mohol byť aj zmätený z často protichodných vyhlásení lídrov. Politológ Radoslav Štefančík sa pokúsil o výklad “dymových signálov”, ktoré politici vypúšťajú a pustil sa aj do úvah o stabilite tej ktorej koaličnej kombinácie. Ponúkajú sa alternatívny so Smerom aj bez Smeru.

Podľa Štefančíka východiskom z existujúceho stavu je koalícia Smeru-SD, Hlasu a SNS. Napriek historicky komplikovaným vzťahom Andreja Danka a Petra Pellegriniho je to priechodná kombinácia, pretože Danko nie je ako Matovič a neťahá do politiky zbytočné emócie.

Ako reaguje Andrej Danko

"Andrej Danko je malý génius, podarilo sa mu pozliepať národné strany. Sú to ľudia, ktorých on ako predseda nemá preverených, ale sú schopní zvoliť pragmatický prístup. Viem si predstaviť že tento klub bude fungovať bez prekvapení a budú hlasovať tak, ako budúca vláda bude potrebovať. Bola by to možno najstabilnejšia koalícia,” konštatuje Štefančík.

KDH nesmie dlho vyčkávať

Upozorňuje, že ak KDH uvažuje o vládnych pozíciách, nemalo by dlho váhať. “KDH má taký malý problém. Vždy hovorí s kým nie, ale nepovie, s kým áno. Rozhodovať by mala republiková rada KDH. Ale ak KDH uvažuje o možnosti ísť do koalície so Smerom, malo by sa rozhodovať rýchlo,” dodáva politológ. Podľa neho by KDH mohlo fungovať aj v kombinácii s PS, až kým by nedošlo ku kultúrnoetickým otázkam.

“KDH a PS sa vedia dohodnúť na ekonomických otázkach, na spravodlivosti, je tam prienik až kým nepríde na rad téma kultúrnoetických otázok, kde sa nezhodnú. A viem si predstaviť, že po pár schôdzach túto tému niekto z opozície v parlamente šikovne nadhodí a začne sa kultúrna vojna,” komentuje politológ.

Je Sulík rizikom?

Upozorňuje aj na rizikového Sulíka, kde sa treba obávať, že nemusí byť stabilným partnerom. “Obávať sa treba. Ak niečo urobí raz, dá sa to akceptovať. Ak sa to stane aj druhýkrát, treba čakať, že sa to zopakuje. SaS bola jednou zo stán ktoré podporili vládu Ľudovíta Ódora. Ale keď Ódor potreboval otvoriť schôdzu, SaS hlasovala proti. Toto je tvrdohlavý Sulík, ktorý si ide svoje bez ohľadu na následky. A ja sa pýtam, kto by s takouto stranou išiel do koalície?” kladie rečnícku otázku politológ.