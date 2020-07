Po neúspechu SNS v parlamentných voľbách čaká stranu septembrový snem. Vyzerá to tak, že o post predsedu bude pred delegátmi súboj!

Dva mesiace po neúspešných voľbách Andrej Danko predsedníctvu SNS oznámil, že na sneme už nebude kandidovať za predsedu. Informoval o tom portál hnonline.sk.

Danko povedal aj dôvod! „Uvedomujem si, že nemôžem politiku siliť. Ľudia nám dali vysvedčenie a my ho musíme prijať.“ Svoje rozhodnutie podložil aj zdravotným stavom a ďalším profesionálnym pôsobením. Teraz však môže byť všetko inak! Danko svoju kandidatúru nevylučuje!

Ak do toho pôjde, nebude však sám. O kreslo predsedu SNS, ktorá je v prieskumoch hlboko pod prahom zvoliteľnosti, má záujem viacero ľudí. Na sneme však môže mať viacero súperov. Kandidovať by chcel aj Pavol Slota, syn dlhoročného predsedu SNS Jána Slotu. Do hry vstupuje aj niekdajší poslanec Radovan Baláž.

Danko vedie SNS 8 rokov. Do vedenia strany ho priviedol Ján Slota, na ktorého návrh sa najskôr v roku 2010 stal podpredsedom. Po volebnom neúspechu 2 roky nato ho Slota podporil v kandidatúre za predsedu, ktorým sa Danko aj stal. SNS získala v tohtoročných voľbách len 3,16 % hlasov.

Na snímke je Ján Slota. Zdroj: archív