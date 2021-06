Predseda SNS Andrej Danko sa nikdy netajil tým, že neprechováva extra veľké sympatie k bývalému premiérovi, súčasnému lídrovi Hlas-SD Petrovi Pellegrinimu. Už keď vykonával funkciu predsedu vlády Danko viackrát vyhlásil, že preňho sú naďalej dôležité rokovania hlavne s predsedom Smeru Robertom Ficom. Ich vzťah sa nezlepšil ani po voľbách, kedy predseda národniarov napísal hneď niekoľko statusov, v ktorých sa objavila výčitka voči Pellegrinimu. "Dnes agentúra AKO zverejnila, že Hlas -SD s Pellegrinim by mal opäť 22,5%. Prepáčte, neverím, že tento národ po vláde bláznov, by chcel vládu homosexuálnych lenivcov. Verím, že toto je len hlúpa manipulácia oligarchov a médií. Slovenský národ to, čo sa deje a dialo pochopí a verím, že voľby ukážu skutočné čísla a dôveru k stranám. Inak by som politiku nevládal robiť," znel najaktuálnejší z nich.

Snem politickej strany Hlas-SD v Nitre Peter Pellegrini Zdroj: JÚLIUS DUBRAVAY

Na jeho pripomienky Pellegrini len málokedy reagoval a radšej si riešil svoje záležitosti v strane. Tak tomu bolo aj ostatné týždne, ktoré vyvrcholili dnešným prvým pracovným snemom strany. Na ňom predstavil už avizované posily svojho tímu, ktorými boli Branislav Becík a Zuzana Dolinková, ktorí obaja prišli z Druckerovej Dobrej voľby. Delegátom snemu však Pellegrini predstavil ešte niekoho, kto sa stal členom predsedníctva Hlas-SD. Ide o bývalého člena SNS, ktorý v minulej vláde sedel v NRSR. “Som veľmi rad, že dnes za člena predsedníctva budem môcť predstaviť človeka, ktorého všetci veľmi dobre poznáte. Človek, ktorý cely život prežil v športovej oblasti, bol aktívnym športovcom a dodnes sa športu venuje. A som rád, že posilňuje naše odborné skupiny, ktoré v tejto téme pracujú," povedal Pellegrini. Z jeho slov a kroku bývalého člena tak určite nie je a nebude nadšený Andrej Danko, ktorý Pellegrinimu možno venuje ďalší štipľavý status. Nechajme sa prekvapiť.