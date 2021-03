Jankovskej aj Molnárovi súd nariadil aj ďalšie povinnosti a obmedzenia vrátane ich kontroly technickým prostriedkom, teda zariadením na určenie polohy kontrolovanej osoby. Obvinenú ale nakoniec polícia po prepustení z väzby zadržala kvôli prípadu Fatima.

Lipšic ale nie je stotožnený ani s jej prepustením na slobodu. „Domnievame sa, že v prípade kolúznej väzby je nahradenie väzby kauciou alebo probačným dohľadom vylúčené. Vyplýva to jednak z jednoznačného textu Trestného poriadku, ako aj z povahy dôvodov kolúznej väzby,“ napísala hovorkyňa NS Alexandra Važanová.

Senát NS na Lipšicove slová zareagoval svojim stanoviskom: „Trestný poriadok v prípade zistenia dôvodu kolúznej väzby v ustanoveniach nahradenie väzby nepripúšťa. Napriek tomu podľa ustálenej súdnej praxe (uznesenie NS SR z 25. apríla 2005) aj v takom prípade je možné rozhodnúť o nahradení väzby s poukazom na Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd a jeho prednosť pred vnútroštátnou zákonnou úpravou vzhľadom na prednosť medzinárodných zmlúv o ľudských právach a základných slobodách, pred zákonom, ak zabezpečujú väčší rozsah ústavných práv a slobôd podľa Ústavy Slovenskej republiky.

Senát NS má za to, že v prípade obvinenej JUDr. Moniky J., ktorá je stíhaná aj pre obzvlášť závažný zločin, boli taktiež splnené aj výnimočné okolnosti prípadu pre nahradenie väzby tak, ako to požaduje zákon a bližšie sa k týmto a ďalším skutočnostiam vyjadrí senát v písomnom vyhotovení rozhodnutia.“

NS obom prepusteným na slobodu nariadil:

- oznámiť policajtovi, prokurátorovi alebo súdu, ktorý vedie konanie, každú zmenu miesta pobytu,

- zákaz vycestovania do zahraničia,

- do skončenia trestného konania povinnosť zdržiavať sa v mieste bydliska,

- zákaz vstupovať do budov uznesením určených súdov s výnimkou účasti na úkonoch trestného konania alebo iného konania pred orgánom verejnej moci vrátane výkonu dohľadu probačným a mediačným úradníkom,

- zákaz styku s obvinenými, svedkami a znalcami a zákaz kontaktu s nimi v akejkoľvek forme vrátane kontaktovania prostredníctvom elektronickej komunikačnej služby alebo inými obdobnými prostriedkami s výnimkou účasti na úkonoch trestného konania alebo iného konania pred orgánom verejnej moci,

- povinnosť dostavovať sa k probačnému a mediačnému úradníkovi v lehotách ním určených, najmenej dvakrát za kalendárny mesiac a dodržiavať jeho pokyny.