Jánovi Mičovskému mladšiemu musel podľa nej miesto uvoľniť dlhoročný zamestnanec. Hlas-SD žiada štátny podnik, aby zverejnil porovnanie platov a odmien predchádzajúceho zamestnanca a ministrovho syna.

"Biela vrana Ján Mičovský už dohadzuje lukratívne štátne miesta a dotácie nielen svojim poradcom. Bez hanby ich vybavuje svojim rodinným príslušníkom. Praktiky OĽANO vo vedení štátu sú doslova výsmechom boja s korupciou. Konflikty záujmov ministra Mičovského sú také do očí bijúce, že marketingovým sloganom tohto hnutia nemôže uveriť nikto," povedal Róbert Puci, nezaradený poslanec Národnej rady SR zo strany Hlas–SD.

Informoval, že ministrov syn nastúpil do štátneho podniku Lesy SR 1. marca 2021 priamo na pozíciu v centrále štátnych lesov v Banskej Bystrici. Podľa Puciho sa tak stalo hneď po tom, ako si za záhadných okolností zamestnanca, ktorý dovtedy zastával miesto vedúceho odborného referenta pre ťažbu dreva, pozvalo na osobný pohovor vedenie štátneho podniku. Po rozhovore sa tento zamestnanec rozhodol odísť do predčasného dôchodku. Do štandardného odchodu do penzie mu pritom zostávala len krátka doba, dodal Puci.

"Rodinkárstvo Igora Matoviča (OĽANO), hlboko zakorenené v DNA hnutia OĽANO, je pracovnou metódou nominantov 'obyčajných ľudí' v riadení celého štátu. A to doslova hulvátskym spôsobom, keď si dlhoročného pracovníka, ktorý zasvätil celý život práci pre štátne lesy, nahradí minister vlastným synom," uviedol. "Žiadame vedenie Lesov SR, aby verejnosti povedalo, o koľko vyšší plat a odmeny dostáva syn ministra na rovnakej pozícii ako dlhoročný zamestnanec," doplnil Puci.