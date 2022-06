Kancelária prezidenta Slovenskej republiky zabezpečuje veci spojené s výkonom funkcie prezidenta, ako aj s jeho politickou a verejnou činnosťou. Spisovateľ a novinár Márius Kopcsay je členom tímu prezidentky Zuzany Čaputovej od 1. marca tohto roku.

Kopcsayho oslovila na spoluprácu prezidentka. „Som aj spisovateľ a k spisovateľskému remeslu má táto práca trochu bližšie, než dnešná veľmi rýchla žurnalistika. Aj tento dôvod, plus dôveryhodnosť a kredit pani prezidentky ma priviedli k rozhodnutiu, že som ponuku prijal,“ prezradil Kopcsay pre náš denník. Nastúpil do funkcie „odborník plniaci úlohy pre prezidenta SR“. Ako nám ďalej vysvetlil, jedným z úloh, ktoré plní, sú písomné výstupy.

ČO KONKRÉTNE TÁTO PRÁCA OBNÁŠA? TO SA DOČÍTATE V NAŠEJ GALÉRII.

Zaujímalo nás aj to, ako sa mu s prezidentkou Čaputovou spolupracuje. Kopcsay tvrdí, že veľmi dobre. „Nehovorím to preto, že tu pracujem. Aj dávnejšie ako novinár som ju mal možnosť osloviť,“ hovorí. V tom čase sa ešte vôbec neuvažovalo, že by do tímu prezidentky nastúpil.

„Ten, kto je na čele, veľmi ovplyvňuje, možno aj nevedome, atmosféru v celom tíme a prostredí. Atmosféra je tu pre mňa veľmi priateľská a priaznivá, a myslím si, že je to aj pričinením prezidentky,“ skonštatoval Kopcsay.

Kopcsay pracoval v Tlačovej agentúre Slovenskej republiky (TASR), kde robil vedúceho redakcie dokumentačných databáz, ktorá poskytuje produkty ako profily osobností, či chronológie udalostí. Ako novinár vystriedal viacero redakcií, kde písal komentáre, publicistiku aj spravodajstvo. Napríklad ako politický komentátor pôsobil v slovenských denníkoch Pravda, Nový Čas, či SME.