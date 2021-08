Predseda parlamentu a šéf Sme rodina Boris Kollár (56) je známym multioteckom. Nie je žiadnym tajomstvom, že svojim expartnerkám finančne pomáha, rovnako tak svojim deťom. Jednoznačne v najvýhodnejšej pozícii bola doposiaľ Petra Krištúfková, ktorá má skvelý plat ako poslankyňa. Zdá sa však, že najnovšie si finančne polepší aj ďalšia matka jedného z jeho detí. A to dokonca za štátne peniaze.

Boris Kollár má dospelú dcéru Alexandru (20) so svojou dávnou láskou Stankou Horňákovou. Jeho utajovaná exmilenka je členkou predstavenstva firmy GOIMPEX Bratislava a.s., ktorá už v minulosti obchodovala s Kollárovým hnutím.

V roku 2019 bol jediným akcionárom firmy a zároveň predsedom samotný Kollár. Po ňom funkciu prebrala poslankyňa a členka predsedníctva Sme rodina Eva Drgoňová. Podpredsedníčkou sa po voľbách v roku 2020 stala jeho exmilenka Stanka Horňáková. Za minulý rok (2020) firma opäť získala takmer miliónovú zákazku od Sme rodina.

Takto "prelievať" peniaze do svojej firmy protizákonné nie je. Vymyká sa to len spôsobu, akým sa Kollár stará o svoje expartnerky. Je totiž pravdepodobné, že vďaka obrovskej zákazke od štátu sa bude mať dobre každý, kto v čele firmy funguje. A to platí aj pre Horňákovú.

S otázkou, o akú zákazku išlo, sme oslovili aj samotnú firmu a správu budeme aktualizovať.

Rovnaká firma v minulosti hnutiu požičiavala autá

V roku 2019 hnutie Sme rodina platilo priestory firme, ktorú viedol Kollár - GOIMPEX Bratislava a.s. Vtedy išlo o sumu takmer dvoch miliónov eur za prenájom vozidiel značky Range Rover, ktorých trhová hodnota sa pohybuje okolo úrovne stotisíc eur za kus. Za rok 2019 zaplatilo Sme rodina za prenájom týchto áut zhruba 73-tisíc eur. Takéto auto v ten rok využívala aj matka ďalšieho Kollárovho dieťaťa a poslankyňa za Sme rodina Petra Krištúfková. Vtedy ešte Horňáková nebola súčasťou firmy.