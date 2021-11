Podľa strany Hlas-SD zavedením lockdownu pre nezaočkovaných sa vláda definitívne rozhodla vytvoriť občanov dvoch kategórií a vydať sa cestou segregácie nezaočkovaných. Vyradenie ľudí s negatívnym PCR zo všetkých aktivít okrem obchodov so základnými životnými potrebami je podľa Hlasu dôkazom, že vláde nejde o zabránenie šírenia vírusu, ale len o nátlak na zaočkovanie sa.

"Je nevyhnutné, aby vláda súčasne so zatváraním prevádzok a obmedzovaním ich činnosti oznámila, akým spôsobom a kedy ich odškodní za vzniknuté škody," píše Hlas na sociálnej sieti. Strana vyzvala predsedu vlády Eduarda Hegera (OĽaNO), aby okamžite dosiahol dohodu medzi svojimi ministrami Igorom Matovičom a Richardom Sulíkom o univerzálnom odškodňovacom zákone, na ktorý Slovensko stále márne čaká kvôli ich detinským osobným sporom.

„Podľa toho, čo dnes vláda prijala to vyzerá tak, ako keby pred rokovaním vlády tam nabehli zástupcovia farmafiriem a porozdávali ministrom obálky,“ okomentoval prijatie nového Covid automatu líder Smeru-SD Robert Fico. Podľa jeho slov ide len o zvyšovanie profitu farmafiriem, ktoré vyrábajú vakcíny.

Fico nesúhlasí s tým, aby očkovaným, ktorí takisto môžu roznášať covid, sa umožní vstup do nákupných stredísk či kín, a tomu, kto má negatívny test, sa zakazuje. „Ten je najbezpečnejší, kto má negatívny výsledok testu. Stokrát bezpečnejší, ako zaočkovaný, ktorý môže covid roznášať,“ tvrdí. Podľa jeho slov očkovanie samo o sebe, nie je cesta von z pandémie. Rešpektuje však, že očkovaný človek má pravdepodobne miernejší priebeh choroby.

Fico opätovne vyčítal vláde, že sa nestará o nakazených, ktorých necháva napospas. Podľa jeho názoru človeku, ktorý je pozitívne testovaný na covid, by mal hneď dostať zadarmo príslušné lieky, podporné liečivá ako aj konzultáciu. Tvrdí, že výrazne by sa tým znížila miera zaťaženosti nemocníc a zdravotníckej techniky. Fico vláde vytkol aj to, že namiesto testovania a lotérie mala skôr investovať tieto peniaze do nákupu zdravotníckej techniky.

Hlas-SD tiež vyzval vládu, aby prestala podceňovať aj inú formu pomoci pacientom s Covidom. "Podávanie niektorých látok preukázateľne znižuje riziko hospitalizácie či ventilácie, napriek tomu stále zbytočne čakajú na skladoch na svoje použitie. Je neprijateľné, aby štát nechával chorých ľudí bez akejkoľvek pomoci, až kým neskončia v nemocnici," píše strana vo svojom stanovisko.

„To čo dnes vláda prijala je úplne alogické a bude to smerovať k šíreniu covidu,“ uviedol Fico. Prijaté opatrenia chce Smer-SD napadnúť na Ústavnom súde.