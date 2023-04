Saskári prekvapili verejnosť novými vizuálmi, ktoré sú súčasťou politickej kampane na predčasné parlamentné voľby v septembri 2023. Spomedzi všetkých najviac zaujali umelecké snímky Jany Bittó Cigánikovej (39), pri ktorých to s retušou evidentne prehnali!

Pri príprave kampane MENÍME HRU bol liberálom nápomocný mediálny guru Marek Prchal z Česka, ktorý dlhé roky šéfoval kampaniam hnutia ANO Andreja Babiša. Ako SaS informovala, bilbordy a bigbordy strany úplne nanovo predstavujú šesť známych tvárí strany.

Azda najväčšiu pozornosť si získal portrét Jany Bittó Cigánikovej, ktorá sa objavila s úplne vynoveným imidžom. „Nevedia zniesť silné a sebavedomé ženy. Nevedia zniesť, keď ženy sedia v parlamente. Nevedia zniesť, keď zarábajú. Neznášajú, keď chcú o svojom živote rozhodovať samy. Tmári to neznášajú,“ pripísala politička k umeleckému záberu, kde ju vidno s okuliarmi s hrubým rámom. Jej tvár je nasnímaná úplne zblízka, a to do takej miery, že viacerým jej fanúšikom pripomínala skôr exčlenku SaS a europoslankyňu Luciu Ďuriš Nicholsonovú. Bittó Cigániková totiž nenosí okuliare a objavovala sa v nich len sporadicky, kým nepodstúpila operáciu očí.

Za povšimnutie stoja aj outdoorové reklamy liberálov a tzv. citylighty so zvučnými sloganmi, pomocou ktorých chcú politici upútať pozornosť voličov. „Za ženy nerozhodujeme, za ženy bojujeme!“ uvádza sa na plagáte s nadrozmernou fotografiou Bittó Cigánikovej. A práve v tomto prípade autor snímky pri retušovaní trošku „prestrelil“. Nedá sa totiž nevšimnúť, že známa saskárka má na plagáte až neprirodzene zúžený krk. Tiež sa zdá, že pridali aj na objeme jej pŕs. Pripomína to prípad exministerky vnútra Denisy Sakovej, ktorá sa v minulosti stala terčom vtipov, keď zverejnila upravené fotografie, na ktorých vyzerala viditeľne mladšia a s dokonale vyhladenou pleťou.

V prípade Bittó Cigánikovej to nie je prvýkrát, čo saskárka takto prekvapila verejnosť. Pred rokmi sa zviditeľnila fotkami so stiahnutými červenými nohavičkami a heslom: „Zbavme sa zbytočných prekážok“.

Politológa Radoslava Štefančíka nové snímky liberálov pobavili. „Jana Bittó Cigániková mi pripomína čarodejnicu z Harryho Pottera alebo nejakú Voldemortovu pravú ruku,” zavtipkoval si na adresu političky.

„Bol by som ale za to, aby sa ľudia rozhodovali nie na základe toho, či si politik oblečie biele tričko a vyzuje si topánky s ponožkami. Dúfam, že sa v prípade SaS volič nebude rozhodovať len podľa džínsov, ale napríklad aj podľa toho, koľkokrát sa SaS podarilo povaliť vlastnú vládu,“ skonštatoval pri pohľade na nové spoločné fotografie liberálov Štefančík.

Po zverejnených nových plagátov okomentovala vizáž Bittó Cigánikovej aj jej hlavná politická rivalka - nezaradená poslankyňa Romana Tabák (31). ODKAZ TABÁK CIGÁNIKOVEJ NÁJDETE V NAŠEJ GALÉRII!

Ako hodnotí reklamnú kampaň SaS odborníčka na reklamu a marketing Simona Bubánová si prečítajte na ďalšej strane!