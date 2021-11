Linhart sa po niekoľkohodinovom, podľa vlastných slov mučení úmyselne zdĺhavým a monotónnym prejavom Šíbla rozhodol podľa vlastných slov demokratickým spôsobom vyjadriť svoj názor transparentom, ktorý vyrobil priamo v parlamente, čím vraj neporušil rokovací poriadok. „Bohužiaľ, predkladatelia tejto reformy, ktorú Hnutie Sme rodina jednoznačne nepodporí, mi nevyvrátili možnosť tunelovania peňazí, určených na ochranu parkov, a to cez mimovládky, ktoré už teraz spolupracujú s Ministerstvom životného prostredia,“ povedal Linhart.

Poslanec Sme rodina má indície, že celá reforma môže byť megakrádež, kde sa pod falošným rúškom ochrany môže pravdepodobne vytunelovať vyše miliarda eur! „Takúto mimovládku založil aj Šíbl, ktorá už v minulosti získala dotácie a má Ministerstvo životného prostredia uvedeného ako svojho partnera,“ dodal Linhart.

Zaujímavosťou je, že pod návrhom zákona bol pôvodne podpísaný aj predseda Sme rodina Boris Kollár. Ten ale 15. októbra vzal svoj podpis späť. Pod zákonom sú podpísaní zo známejších poslancov napríklad Peter Pollák, Mária Šofranko, Vladimíra Marcinková, Anna Zemanová a Anna Remiášová.

Čo však Linhart už neuviedol je, ako sa následne zachoval. To za neho spravil nezaradený poslanec Miroslav Kollár. "Poslanec SME rodina Patrik Linhart dnes v NR SR počas rozpravy opäť raz pripomenul, že momentálne je síce formálne poslanec, ale o. i. a najmä je to hulvát. Počas vystúpenia poslanca Šíbla k zákonu o národných parkoch rušil jeho vystúpenie stojac pred rečníckym pultom aj s využitím „zakázanej“ vizuálnej pomôcky, ktorú následne pokrkval a hodil svojmu koaličnému (!) kolegovi do tváre. Nie je to prvá prezentácia Linhartovej „salónnej“ výchovy, sám som minulý rok zažil, ako sa hulvátsky správal k Jankovi Benčíkovi, ktorému na otázku, kedy si potykali drzo odpovedal „ja ti tykám“ a v napätej atmosfére na úzkom schodisku pred tajným hlasovaním to už vyzeralo na fyzický konflikt. Nehovoriac o tom, že kolega Šíbl za desaťročia svojej ochranárskej aj akademickej kariéry urobil pre našu „dedovizeň“, ako sa ňou zaštiťovali včera na transparentoch protestujúci pred parlamentom, stonásobne viac ako poslanec Linhart s jeho pochybným potravinovým semaforom," napísal Kollár.

Pozrite si v galérii, aký transparent ukázal v pléne Národnej rady Linhard Šíblovi.