Minister sa rozčuľoval, že všetci riešia najmä neočkovaných. On by sa však chcel poďakovať dvom miliónom ľudí, ktorí sa zaočkovali. "Mnohí to prirodzene robia pre seba, aby sa vyhli zlému priebehu Covidu. No má to veľký význam pre spoločnosť," napísal Gröhling. Podľa neho sa tak odbremenia nemocnice, budú fungovať podniky, hospodárstvo, školy, zníži sa šanca nákazy iných a hlavne očkovaní prispievajú ku kolektívnej imunite. Minister tvrdí, že namiesto populistických fráz o rozdeľovaní, by sa mali politici sústrediť na osvetu v očkovaní.

"Populizmus nás ďaleko nedostane. Politici môžu teraz rozprávať, ako nechcú ľudí rozdeľovať, no o pár mesiacov im budú musieť vysvetľovať, prečo ich blízki zomreli, prečo prišli o prácu, prečo je zas všetko zatvorené. Zodpovedné nie sú krátkodobé populistické kroky, ale plánovanie do budúcnosti a vysvetľovanie hoc aj nepopulárnych opatrení," vyšiel s ostrou kritikou minister.