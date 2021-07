Poslanci hnutia Sme rodina nebudú hlasovať za vládny návrh zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, ktorý by umožnil podmieňovať vstup do prevádzok či na podujatia preukázaním potvrdenia o zaočkovaní. Svoje stanovisko zverejnilo hnutie na sociálnej sieti. "Sme rodina nebude hlasovať za návrh zákona, ktorý by podmieňoval vstup do rôznych prevádzkových priestorov či na verejné podujatia preukázaním sa potvrdením o očkovaní proti ochoreniu COVID-19, potvrdením o jeho prekonaní či negatívnym testom," avizuje Sme rodina. Očkovanie proti ochoreniu COVID-19 musí podľa Sme rodina zostať na dobrovoľnej báze. "Na ľudí, ktorí sa dať zaočkovať nechcú, nemôžeme vyvíjať nátlak v podobe neustálej povinnosti preukazovania sa testami, ktorých vykonanie je spoplatnené, alebo ich znevýhodňovať inými spôsobmi, ktoré rozdeľujú spoločnosť," píše sa v stanovisku. Celý návrh hnutie Sme rodina označilo za "povinné očkovanie".

Z návrhu novely zákona vyplýva, že Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) by mal pri tvorbe protipandemických opatrení prihliadať na digitálny covid preukaz, ktorý informuje, či osoba bola zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19, negatívne testovaná alebo ochorenie prekonala. Návrh v stredu (30. 6.) schválila vláda. Štát považuje za racionálne a legitímne, aby ľudia zaočkovaní proti ochoreniu COVID-19 mali slobodnejší a bezbariérovejší prístup k využívaniu svojich základných práv a slobôd. Dobrovoľná vakcinácia tak má byť zohľadnená pri prijímaní protipandemických opatrení.

Dočasné zohľadňovanie GreenPassov v národnej legislatíve má podľa rezortu zdravotníctva podporiť pandémiou ťažko zasiahnutý sektor podnikania v službách a kultúre. Kabinet navrhuje parlamentu, aby predmetnú právnu úpravu prerokoval v skrátenom legislatívnom konaní.