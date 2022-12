"Zima ich opäť prekvapila." Táto veta sa dlhé roky spájala so situáciou, ktorá v našej krajine pravidelne vznikala v novembri či začiatkom decembra, keď na Slovensku napadol prvý sneh. Väčšina cestárov vyrazila na cesty s oneskorením, čo spôsobovalo dopravné zápchy, kolóny či havárie. V tomto roku nepomohol situácii ani fakt, že výrazne zdražela posypová soľ. Podľa najnovších informácií je cena soli na posýpanie ciest trojnásobne drahšia a dokonca hrozilo, že soli nebude dostatok na celú zimu.

KSK nakúpil soľ v predstihu a za najnižšiu cenu spomedzi všetkých krajov. Zdroj: Facebook R.T.

Denník Plus JEDEN DEŇ si preto posvietil na to, ako sa na zimu pripravili a zásobili jednotlivé samosprávne kraje. Podľa informácií, ktoré sa nám podarilo získať, sa cena za tonu tento rok pohybovala od 148 eur až po 194 eur. Najvyššiu sumu zaplatil Bratislavský samosprávny kraj, ďalej to bol Nitriansky a Trenčiansky samosprávny kraj (175 eur za tonu), Žilinský samosprávny kraj (173,5 eur za tonu), Banskobystrický samosprávny kraj (164,60 eur za tonu), Trnavský a Prešovský samosprávny kraj (zhodne po 164 eur za tonu) až po najnižšiu sumu 148 eur za tonu, ktorú zaplatil Košický samosprávny kraj (KSK). "Posypovú soľ sme nakúpili najlepšie zo všetkých. V predstihu a najlacnejšie. Predvídavosť šetrí problémy aj peniaze. Náš aktívny prístup v príprave na zimu sa vyplatil. V roku 2022 sme na ďalšiu sezónu nakúpili posypovú soľ najlacnejšie zo všetkých správcov ciest na Slovensku, a to za 148 eur za tonu. Tým, že sme soľ kúpili ďaleko pred sezónou, sme si zaručili najlacnejšiu a stabilnú cenu a istotu dodávky. Momentálne je totiž situácia taká, že župám, ktoré vysúťažili nižšiu cenu, dodávatelia odstúpili od zmluvy, najmä pre obmedzenie dodávok soli z Ukrajiny kvôli vojne. A tak mnohí, vrátane štátnej NDS, nemajú pred zimou zazmluvnených žiadnych dodávateľov," uviedol ešte pred zimnou sezónou staronový predseda KSK Rastislav Trnka. "SC KSK nakúpila celkom 13 000 ton soli na základe Kúpnej zmluvy účinnej 01.07.2022. SCKSK má po zohľadnení zvyšnej soli z predchádzajúcej sezóny a spotrebovanej soli za obdobie doteraz celkom 13 800 ton chemického posypového materiálu (soli)," uviedol pre náš denník Peter Vaľko, poverený riaditeľ prevádzkového úseku zo Správy ciest KSK.

Ako to vyzerá so zásobami posypovej soli? Vydrží na celú zimu? "Záleží od zimy, ktorá je vo väčšej časti pred nami. Pri priemernej spotrebe soli 10 000 ton by sme mali soľou vykryť časť nasledujúcej zimy. Na túto zimnú sezónu sme z pohľadu posypového materiálu maximálne dobre pripravení," dodal Vaľko a detailne vysvetlil, ako sa podarilo KSK nakúpiť posypovú soľ tak lacno. "Zo všetkých materiálov a vstupov, ktoré SC KSK nakupuje, je soľ z pohľadu priorít na prvom mieste. V zime u nás platí staré známe „soľ nad zlato“. Aby organizácia mohla plniť svoje poslanie, musí byť soľ dostupná v pravý čas a na správnom mieste. SC KSK sa začiatkom tohto roka, v čase vrcholiacej zimnej údržby ciest, dostala do komplikovanej situácie, keď zazmluvnený partner nedokázal plniť svoje záväzky v dodávkach soli. K vyriešeniu tejto kritickej situácie nám pomohli konzultácie s Úradom pre verejné obstarávanie – pobočka Košice a ďalší dodávatelia soli, ktorí naše potreby dokázali v danom čase pokryť. Bola to situácia, keď sme posledné kilogramy soli doslova vyzametali z našich skladov. Zvládli sme to na výbornú, výkony činností zimnej údržby pokračovali bez prerušenia a negatívnych dopadov pre užívateľov cestnej infraštruktúry. Vzhľadom na túto negatívnu skúsenosť a kontinuálny rast cien, prijalo vedenie spoločnosti strategické rozhodnutie v zmysle skorého zakontrahovania dodávok soli na ďalšie obdobie. Na rozdiel od minulých rokov sme zvolili formu kúpnej zmluvy, aby mal dodávateľ istotu v objeme, ktorý sa zaviažeme odobrať a SC KSK istotu pevnej ceny," hovorí Vaľko.

SC KSK začala podľa dostupných informácií výkon zimnej údržby ciest v plnej kapacitnej výbave s celkovým počtom 108 ks techniky, pričom v značnej miere sa jedná o pôvodnú techniku, ktorá je postupne dopĺňaná a nahradzovaná novými strojmi. "Priebežne nám prichádzajú nové traktory (k dispozcii je už 24 ks traktorov) vybavené radlicami, snežnými frézami, samonakladačmi, taktiež 2 ks univerzálne nosiče náradia s radlicami. V najbližších dňoch prídu aj prvé sypače a zostávajúcich 5 ks traktorov," uzavrel Vaľko.