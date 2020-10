Ešte máme v živej pamäti názorové výmeny medzi premiérom Igorom Matovičom a ministrom hospodárstva Richardom Sulíkom, ktorí si odkazy posielali prevažne cez statusy na sociálnej sieti či cez médiá. Hlavný dôvod ich sporu boli názorové rozdiely na tému "blackoutu", zákazu cestovania mimo okres či zatváranie obchodov a prevádzok.

Napokon sa však koaliční partneri a lídri strán OĽaNO a SaS udobrili a ich excesy zatiaľ ustali. Pri pohľade na nich si dnes každý môže povedať, že opäť sú to tí starí dobrí parťáci, ktorí chceli vymeniť vo vláde Smer-SD.

Žezlo po praslici

Koaličné nezhody sa však rýchlo preniesli do parlamentu a tam sa im neobyčajne darí. Potom, čo prišla Anna Záborská z Kresťanskej únie (OĽaNO) do parlamentu so sprísnením interrupčného zákona, sa rozpútalo hotové peklo. Najhlasnejšou odporkyňou je práve Sulíkova liberálka a predsedníčka výboru pre zdravotníctvo Janka Bittó Cigániková. S poslankyňou Annou Záborskou sa stretli už v nejednej diskusii a bol to veru krutý a neľútostný boj.

Na hlavu Cigánikovej sa zosypala kritika nielen od poslancov z klubu OĽaNO, ale aj z úst samotného premiéra Igora Matoviča. Ten sa v konzervatívnom denníku Postoj vyjadril, že je rád, že Cigánikovej mama si interrupčnú tabletku nevzala, a tak môže mať teraz takéto absurdné nápady.

Odvolávanie predsedu parlamentu

Štvorčlenná koalícia však nebola jednotná ani v ďalšej téme, ktorá sa týkala odvolávania predsedu parlamentu. Zatiaľ čo hnutie Sme rodina stálo za svojím lídrom, ktorý čelil obvineniu z plagiátorstva, a to aj s podporou OĽaNO, strany SaS a Za ľudí, boli presne opačného názoru. Oba kluby predsedu parlamentu vyzvali na to, aby vyvodil osobnú zodpovednosť. Napokon sa odvolávanie druhého najvyššieho ústavného činiteľa ponášalo skôr na frašku než na seriózny akt.

Bude bitka, bude boj?

Poslednými poslancami, ktorí si nevedia prísť na meno, sú Miroslav Kollár (Za ľudí) a György Gyimesi (OĽaNO). Konflikt pritom vznikol pre návrh zákona, ktorý Miroslav Kollár vetoval. Pre našu redakciu sa poslanec zo strany Za ľudí vyjadril, že ako poslanec, ktorý má v strane na starosti oblasť kultúry a médií, navrhol zákon v predloženej podobe vetovať. Udialo sa tak po porade s jeho mediálnymi legislatívcami a na základe vecných výhrad.

"Všetko v rámci štandardných vnútrokoaličných procesov pri predkladaní a pripomienkovaní poslaneckých návrhov. Rozumiem, že sme široká koalícia a môžeme mať na mnohé veci rozdielne názory, sám som iný pohľad na viaceré veci opakovane komunikoval, ale priznám sa, že forma, akú zvolil koaličný poslanec Gyimesi, prekvapila aj mňa, čo tridsať rokov pomerne zblízka sledujem slovenskú politiku. Navyše vzhľadom na moju profesionálnu minulosť a celoživotné hodnotové postoje v otázke ľudských práv a práv menšín je takáto hate kampaň úplne vedľa," vysvetlil pre našu redakciu.

Anketa Myslíte si, že táto koalícia vydrží celé štyri roky? Ani náhodou, dávam koalícii rok, maximálne dva! 77%

Áno, odolajú každej búrke! 15%

Je mi to úplne jedno! I tak nič nerobia! 8% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný