Blaha na sociálnej sieti prezentuje, že za vojnu na Ukrajine môže USA. Bidenova vláda vraj od svojho vzniku provokovala Rusko. Najnovšie zašiel poslanec ešte ďalej a zapojil do toho skupinu banderovcov z obdobia druhej svetovej vojny a aj slovenskú vládu: „Proti Rusku chcú bojovať tým, že zbedačia slovenský národ. Tak znel pokyn z USA - bojujte za banderovský režim na Ukrajine, až kým neumrzne posledný Slovák.“

Exminister spravodlivosti Štefan Harabin na sociálnej sieti napísal: „Slovenskí BANDEROVCI, Remišová, Šeliga, Benčík, Dostál, Čekovský a Stančík, Hitleroví pohrobkovia.“ Bývalý minister vo svojom príspevku takto vymenoval politikov, ktorí sa hlasno stavajú proti ruskej invázii do Ukrajiny. Poslanec OĽANO Kristián Čekovský dokonca podal na Blahu s Harabinom trestné oznámenie: „Ich príspevky prekročili hranicu vyjadrenia vlastného názoru a naplnili skutkové podstaty viacerých trestných činov, napr. vlastizrady, sabotáže, šírenia poplašnej správy, či ohrozenia mieru.“

Poslanca SaS Miroslava Žiaka najnovšie nenechali chladným Blahove slová, že Putin vedie útoky proti vojenským cieľom so zámerom vyhýbať sa civilným obetiam. Je pri tom zrejmé, že sú zasahované aj obytné štvrte a zomierajú pritom deti. Pred pár dňami takto skonal iba 18-mesačný Kirill. „Keby si vyoperujem chrbtovú kosť a plazím sa po zemi ako taký had, tak by som nedokázal takéto veci napísať. Toto sa nedá vysvetliť inak, iba tak, že je za to platený,“ napísal Žiak o slovách Blahu na sociálnej sieti.

Oveľa drsnejšie slová na Blahovu adresu použil Juraj Krúpa z OĽANO. Jeho reakciu, Žiakove zistenie čomu zvláštnemu sa vo voľnom čase Blaha venuje, ako aj vysvetlenie polície kto boli banderovci nájdete v galérii.