Posledný týždeň to vo vládnej koalícii poriadne vrelo. Po konfliktoch premiéra Igora Matoviča s ministrom hospodárstva Richardom Sulíkom prebrala štafetu ministerka Veronika Remišová. Rozkol zapríčinila zlá komunikácia v súvislosti s pandémiou, ale najmä premiérov záujem očkovať nezaregistrovanou vakcínou Sputnik V. Dnes sa Matovič postavil opäť pred verejnosť, aby informoval národ o tom, čo nás ďalej v boji s "hnusobou" čaká.

Stále to nejde! Na alarmujúcu situáciu v súvislosti s pandémiou COVID-19 upozorňovala aj prezidentka Zuzana Čaputová. Je nutné poznamenať, že nielen raz. Naposledy si do paláca pozvala vedcov, ktorí sa zhodli, že nám chýbajú predovšetkým relevantné dáta.

Aktuálne palác oznámil, že traja najvyšší ústavní činitelia sa zajtra stretnú a budú rokovať. Zároveň Igor Matovič ohlásil tlačovú konferenciu venovanú pandémii. V úvode uviedol, že nasledoval radu prezidentky a manažovanie pandémie nechal v rukách vedcov.

Výsledky sú však podľa predsedu vlády Igora Matoviča neuspokojivé a na zajtra zorganizoval okrúhly stôl.

"Som síce veriaci, ale otvorenie kostolov neodporúčam," poznamenal na margo výzvy šéfa rezortu práce Milana Krajniaka. Ten ešte včera večer zverejnil príspevok, v ktorom loboval za ich otvorenie.

Premiér poznamenal, že keď viedol pandémiu on, boli sme najlepší. Napriek týmto svojim slovám chce nechať manažovanie situácie v rukách vedcov aj naďalej. Tých, čo dlhodobo kritizujú vládu za negatívne výsledky pandémie, pozýva na stretnutie. Iniciatíva Veda pomáha napríklad opakovane upozorňuje, že nezbierame relevantné dáta.

Premiér komentoval aj stretnutie v prezidentskom paláci: "Pozýva pani prezidentka a ja tam idem s otvorenou mysľou."

Vinu vlády premiér popiera, hoci opäť pripomenul absentujúci nákup antigénových testov. Rovnako ho mrzí postoj časti koalície k nákupu vakcíny Sputnik V.

"Keď sme prišli s plošným testovaním, zásadne sa zmenil vývoj. Zabrzdilo sa to na mesiac," poznamenal premiér. Na vine je podľa neho podiel britskej mutácie. Detaily chce pritom prebrať práve za spomínaným "okrúhlym" stolom, kde sa stretne s vedcami. Účastní by mali byť aj zástupcovia iniciatívy Veda pomáha. "Dúfam, že sa vedci zhodnú na jednotnom názore, kde je pes zakopaný," prehlásil igor Matovič.

To, či nakúpime Sputnik V, ešte stále nie je jasné. Premiér však trvá na tom, že by bol rád, ak by minister zdravotníctva nezaregistrované vakcíny nakúpil. Vakcíny Sputnik V stále nie sú zaregistrované v EÚ. Odmietlo ich napríklad Nemecko.