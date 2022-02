Hybridné aktivity Ruska a šírenie dezinformácií sú priamou hrozbou pre Slovensko, najmä v prípade vojny na Ukrajine. Vyhlásila to prezidentka Zuzana Čaputová (48) po mimoriadnom zasadnutí Bezpečnostnej rady SR. Ale už o dve hodiny neskôr, v utorkovom vysielaní relácie RTVS Správy a komentáre, zazneli výroky, ktoré mnohí politici jednoznačne označili za dezinformácie.

Hosťom relácie k téme „Ruské vojská na Ukrajine“ bol bývalý minister spravodlivosti Ján Čarnogurský (78). Je známy svojím proruským postojom a zároveň je hviezdou slovenskej dezinformačnej scény. Ďalšími hosťami večernej relácie boli odborník na medzinárodné právo Lukáš Mareček, ktorý vysvetľoval právne a medzinárodné dôsledky konania Ruska, a armádny generál Jiří Šedivý, ktorý pre divákov rozprával o zmysle vojenských manévrov Ruska a NATO.

Vecné a vyvážené prejavy však stlmil výstup Čarnogurského, ktorý za pár minút stihol v relácii povedať niekoľko závažných manipulácií v duchu prokremeľskej propagandy. Obhajoval napríklad anexiu Krymu s tým, že vraj „Krym bol súčasťou Ruska a v roku 2014 sa len vrátil do Ruska“. Na hrubé nedodržiavanie medzinárodného práva zo strany Ruska akoby zabudol. Avšak viac prekvapila moderátorka relácie Katarína Martinková, ktorá dezinformačné tvrdenia hosťa pokojne počúvala a nereagovala na viaceré jeho nepodložené tvrdenia.

Relácia zrejme aj preto rozčúlila poslancov vládnej strany OĽaNO. Kritizovali totiž verejnoprávnu televíziu za šírenie kontroverzných informácií. Podľa predsedu Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť Juraja Krúpu (45) RTVS zavádzaním ľudí v čase konfliktu ohrozuje bezpečnostné záujmy krajiny. „Pozývanie takýchto ľudí do diskusií a úmyselné podsúvanie kremeľského naratívu sa nedá nazvať objektivitou,“ uviedol Krúpa.

Predseda Výboru NR SR pre kultúru a médiá Kristián Čekovský (31) zaútočil priamo na vedenie verejnoprávnej televízie: „Vedenie spravodajstva na čele s Vahramom Chuguryanom dlhodobo razí teóriu, že objektivita znamená zverejniť každý názor, a teda aj očividné lži. Ako predseda mediálneho výboru musím varovať, že takéto personálne obsadenie verejnoprávneho média môže mať v čase hroziacej vojny ďalekosiahle dôsledky,“ zdôraznil.

Problém v personálnom obsadení riadenia RTVS vidí aj ministerka kultúry Natália Milanová (39) z OĽaNO. Vyhlásila, že pre utorkovú reláciu podá podnet na Radu pre vysielanie a retransmisiu. „Už sa neviem dočkať voľby nového riaditeľa RTVS,“ poznamenala. „Sme na prahu vojny, je neprijateľné, aby sa akékoľvek médium – a už vôbec nie verejnoprávne – nekriticky podieľalo na prokremeľskej propagande,“ reagovala pre náš denník ministerka Milanová. Obsah podnetu však nespresnila s tým, že sa pripravuje.

Natália Milanová, ministerka kultúry Zdroj: instagram/milanovanatalia

Politológ a odborník na hybridné hrozby Grigorij Mesežnikov priznáva, že pozvanie Jána Čarnogurského do relácie k tejto téme ho skôr prekvapilo. „Viem, že to, čo on povedal, prinášali ruské dezinformačné médiá a potom sa to preberalo tu. Pán Čarnogurský je v istých prostrediach mienkotvorný človek, tak má právo legitímne sa vyjadriť, samozrejme. Ale nemôže v rámci takých relácií šíriť niečo, čo nie je overené,“ upozornil odborník. Podľa jeho názoru by bolo na mieste, ak by bol Čarnogurský pozvaný do diskusie, počas ktorej by na nepravdivosť jeho tvrdení mohli poukázať iní hostia alebo odborníci.

Reakciu riaditeľa RTVS Jaroslava Rezníka nájdete na ďalšej strane