K situácii sa na sociálnej sieti vyjadril aj starosta obce Veľké Kostoľany Gilbert Liška.

"Na územie SR bolo minulý týždeň naskladnených cca 16 mil. ks testov, ktoré boli distribuované medzi mestá a obce. Podľa záverov z rokovania Pandemického strediska TTSK, testy vykazujú veľkú chybovosť. Iné testy ale štát momentálne nemá a tak musíme pracovať aj so zlými testami. Obciam bolo oznámené, že iné štát obciam nezabezpečí, pokiaľ sa neminú tie kazové," napísal.

Chybný test sa podľa jeho slov úplne vyfarbí na bordovo alebo nereaguje vôbec. Ak sa takýto test vyskytne, zdravotník nevie vyhodnotiť, či je osoba pozitívna alebo negatívna (informácia od zdravotníkov, ktorí už pracovali s týmito testami) a musí test zopakovať.

Na sociálnej sieti sa pýta, kto nesie zodpovednosť za nákup nekvalitných a kazových testov? Prečo štát nevráti a nereklamuje kazové testy? Prečo nechá svojich občanov testovať kazovými testami?

"Nesúhlasím s týždenným testovaním, nakoľko ale vláda požaduje od občanov každý týždeň predkladanie negatívneho výsledku z testovania, zabezpečujeme ho. Niekto si z obcí urobil lacné testovacie zariadenia a z občanov rukojemníkov. Dokedy budú obce a mestá nahrádzať zdravotnícke zariadenia? Nemajú obce zo zákona inú úlohu?" Pýta sa a dodáva, že netestujú kvôli nariadeniam vlády, ale kvôli občanom, aby nemuseli dochádzať do iných miest. Ak by netestovali, v konečnom dôsledku by si to odniesli zástupcovia miest a obcí, pretože k nim majú občania bližšie ako k vládnym činiteľom.

"Toto bude už naše tohtoročné siedme víkendové testovanie a členovia našich testovacích tímov sú už značne unavení. Keďže im nikto z vládnych činiteľov ešte ani nepoďakoval, urobím to ja. Ďakujeme," zakončil Liška status.

