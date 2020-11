Minister školstva Branislav Gröhling z SaS je presvedčený, že žiaci by sa mali vrátiť k normálnemu vyučovaniu čo najskôr. Otázku, či školy otvoriť alebo nie, nechal zodpovedať tým najkompetentnejším, ktorými sú v tomto prípade deti. Premiér Igor Matovič naznačil, že školy by sa mohli otvárať, ak si zabezpečia pretestovanie všetkých žiakov a ich rodičov. To je však pre školy obrovský logistický problém.

Dištančné vzdelávanie je pre žiakov čoraz komplikovanejšie a chýba im aj sociálny kontakt. Pohodlnejšia výučba priamo od svojho počítača je síce lákavá, no deti sa pri nej predsa len menej naučia. Za všetkých to na Istagrame ministra školstva povedala jedna zo žiačok: „Podľa mňa je vyučovanie v škole lepšie než vyučovanie online. Chýbajú mi moji spolužiaci aj učitelia. Obedy mi nechýbajú.“

Doteraz sa k situácii vyjadrilo už niekoľko žiakov, ktorí sa zhodujú v mnohých veciach - vedia sa lepšie sústrediť, viacej sa naučia a chýba im kontakt s kamarátmi a učiteľmi. „V škole nám to učitelia nakreslia na tabuľu a vieme to lepšie pochopiť,“ povedal chlapec vo videonahrávke na Instagrame. Doplnil ho iný žiak: „Chcel by som vidieť aj učiteľov normálne, nie na nejakej lagujúcej sa obrazovke.“

Ak sa chcú aj vaše deti vyjadriť, môžu tak urobiť na Instagrame Gröhlinga (#PODMEDOSKOLY). Minister už niektorých zo žiakov, ktorí sa do akcie zapojili, dokonca kontaktoval!

„Obracia sa na mňa veľa žiakov, rodičov aj učiteľov, ktorí hovoria, že by sa školy mali otvoriť. Väčšina si uvedomuje, že kniha učiteľa nenahradí,“ povedal exkluzívne pre Plus JEDEN DEŇ Gröhling. Minister tvrdí, že keď navštevuje školy po Slovensku, takmer všetci učitelia mu hovoria, že výučba na diaľku je náročná a výučba v škole sa nedá nahradiť. „Viacero žiakov mi poslalo videonahrávky s tým, prečo by chceli sa do školy vrátiť,“ povedal minister.

Gröhlinga sme sa spýtali aj na to, prečo je za čo najvčasnejšie otvorenie škôl. Jeho odpoveď vám prinášame v plnom znení: „Deti by mali mať plnohodnotný prístup k vzdelávaniu. Nechceme, aby teraz zameškali niečo, čo už nedobehnú. Nemusí to byť len učivo – sú to aj návyky, socializácia, pravidelný režim.

Minister školstva Branislav Gröhling by najradšej školy otvoril čo najskôr. Vraj to deti potrebujú. Zdroj: MATEJ KALINA

Viem, že učitelia sa v tejto situácii snažia vyučovať čo najlepšie, ako sa dá, ale osobný kontakt je nenahraditeľný. My na ministerstve sa snažíme robiť všetko pre to, aby sa školy otvorili, ale musíme dodržiavať pokyny krízového štábu a Úradu verejného zdravotníctva.

Mali by ste vidieť tie dlhé vyjednávania a debaty na rokovaniach Ústredného krízového štábu a rokovaniach vlády. Na školách nám doposiaľ veľmi dobre fungoval tzv. „semafor“, keď sa nezatvárali školy plošne, ale zatvárali sa individuálne triedy alebo školy, v ktorých sa objavila nákaza. K tomuto systému by sme sa chceli vrátiť. Česko už školy otvára. My máme nachystané ďalšie alternatívy a dúfam, že sa nám podarí vyargumentovať to, aby sa aj naši žiaci vrátili do školských lavíc.“ Ak chcete ministrovu iniciatívu podporiť a ste žiak alebo študent, nahrajte svoj príspevok na #PODMEDOSKOLY.

