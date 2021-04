Viskupič spolu s rodinou sa rozhodol stráviť uplynulý víkend na čerstvom vzduchu. Popri tom urobil aj dobrý skutok a v spoločnosti blízkych vyzbieral aj množstvo, hneď niekoľko vriec odpadkov. "Spojili sme príjemné s užitočným...priatelia, kúsok prírody a aj nejaké pozbierané odpadky," pochválil sa fotografiou na sociálnej sieti.

Všetko tak vyzeralo idilicky až do momentu, kým sa v komentári pod fotografiou jeden z fanúšikov Viskupiča neopýtal, prečo žiadna z osôb na fotografii nemá nasadené rúško. Je síce pravdou, že na fotografovanie bez rúška je udelená výnimka od hlavného hygienika Jána Mikasa, no Viskupičova odpoveď v tomto prípade poriadne prekvapila! Najmä preto, že ide o človeka, u ktorého by sa očakávalo, že pôjde príkladom.

Zvláštnu reakciu poslanca Viskupiča nájdete v galérii.