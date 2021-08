Zhromaždenia sú v súčasnej dobe síce na dennom poriadku, no "Sloboda pre Roba" je predsalen diametrálne odlišné. Organizátori zvolali na Námestie SNP ľudí, aby nebojovali proti očkovaniu, alebo vláde. Ich požiadavky sa týkajú výsostne konope, ktoré chcú využívať na medicínske účely! No požiadaviek spojených s marihuanou majú oveľa viac a bojujú aj za svojho odsúdeného kamaráta Róberta Džunka.

Ten dostal nepodmienečný trest na 12,5 roka, keď mu polícia pri náhodnej razii v jednom z pubov v Košiciach našla po druhýkrát v živote malé množstvo marihuany pre vlastné účely. Rozsudok zatiaľ nie je právoplatný a proces s Džunkom bude pokračovať už 8. septembra na Okresnom súde v Košiciach. Podporu a účasť na zhromaždení potvrdili aj europoslanci za PS Martin Hojsík a Michal Šimečka. „Cieľom zhromaždenia je zastať sa všetkých ľudí, ktorí kvôli používaniu lekárskej marihuany, alebo pár džointom, skončili na dlhé roky vo väzení. Zaslúžia si spravodlivosť namiesto represie,“ uviedli europoslanci na sociálnej sieti.

Požiadavky zhromaždenia sú podľa organizátorov jasné: Legalizácia medicínskeho využitia marihuany, zastavenie démonizácie užívateľov, zastavenie dogmatizácie drogovej politiky na základe presvedčenia bez vedeckých základov. Zhromaždenia sa zúčastnila aj riaditeľka Slovenského národného strediska pre ľudské práva Silvia Porubänová, ktorá pred zúčastnenými vystúpila!

Organizátori sa rozhodli, že sa zhromaždenia uskutočnia tak v Bratislave, ako aj Košiciach.

Organizátori, ktorými sú "Nesúďte nás ako vrahov" a Jakub Popík - Triezva drogová politika chceli zhromaždenie zorganizovať pred Prezidentským palácom. „Pôvodne sme symbolicky chceli zvolať protest pred Prezidentský palác, aby sme vyjadrili, že prezidentka stojí za nami, keďže udelila už dve milosti v tejto veci,“ píšu organizátori zhromaždenia Sloboda pre Roba. Situáciu im skomplikovalo to, že Hodžovo námestie pred palácom je do 29. augusta obsadené. Do tohto dňa ho majú zarezervované protestujúci proti očkovaniu, ktorí prednedávnom zablokovali premávku v centre Bratislavy.

Zhromaždenie nemalo príliš veľkú účasť, iba pár desiatok ľudí. Ako prvá z pozvaných hostí vystúpila Porubänová, ktorá okrem iného povedala: „Ani ľudia ktorí užívajú drogy nestrácajú nárok na rovnaké zaobchádzanie a ľudskú dôstojnosť.“ Po jej slovách zaznel na námestí SNP potlesk.

Po nej vystúpil Šimečka: „Nie je spravodlivé, keď niekto za pár jointov marihuany dostane vyšší trest, ako násilník, vrah, skorumpovaný sudca, alebo ako mafián. Nie je spravodlivé, aby človek za výrobu liečivých mastičiek prišiel o dom, rodinu a desiatky rokov života. A už vôbec nie je spravodlivé, že takéto drakonické tresty uplatňuje spoločnosť, kde je nadmerné pitie alkoholu folklórom.“

Pridal sa k nemu aj Hojsík: „Posledné dva mesiace odkedy sme spustili petíciu za dekriminalizáciu marihuany boli pre mňa ťažké. To preto, že som sa začal stretávať s ľuďmi a osudmi ľudí, ktorí majú zničené životy, pretože si dali jointa, alebo vyrábali mastičky na pomoc svojim chorým príbuzným.“