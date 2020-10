Vyrobil si premiér Igor Matovič (47) ďalší trapas? To sa pri sledovaní jeho stretnutia s líderkou bieloruskej opozície Svetlanou Cichanovskou (38) pýtali mnohí. Oboch politikov totiž delila jedna zásadná vec.

Svetlana Cichanovská vo štvrtok absolvovala stretnutie so slovenskými štátnymi činiteľmi aj niektorými politikmi. Na Úrade vlády ju prijal aj samotný Igor Matovič. „Dobrý deň, teší ma,“ povedal jej na privítanie. Čo si viacerí všimli je fakt, že s ňou komunikoval v slovenčine, nie v angličtine.

Následne mali obaja politici vyše hodinové stretnutie za zatvorenými dverami. To sa podľa slov Matoviča konalo v troch jazykoch. „V angličtine plus pár slov v bieloruštine a slovenčine,“ priblížil exkluzívne pre Plus JEDEN DEŇ.

Po stretnutí obaja politici predniesli spoločné prehlásenie v angličtine a slovenčine. K dispozícii bol aj tlmočník, ktorý slová politikov prekladal pre Cichanovskú aj prítomných novinárov.

Mnoho ľudí sa pritom zarazilo, prečo Matovič opäť zvolil svoj rodný jazyk, keď Cichanovská komunikovala v angličtine. „Myslím si, že z pohľadu diplomacie to nie je chyba. Pri takýchto stretnutiach politici môžu rozprávať rodným jazykom a nie je to považované za pochybenie,“objasnil nám politológ Radoslav Štefančík. Jedným dychom však dodal, že v prípade, ak premiér zo seba nevie dostať ani slovo po anglicky, to už chybou je.

Politológ Tomáš Koziak nám vysvetlil, že za týmto na prvý pohľad možným trapasom, je v skutočnosti oveľa viac. „Myslím, že protokol predpisuje, v akom jazyku má rozprávať ktorý štátny činiteľ,“povedal nám. Závisí to od mnohých faktorov, napríklad formálnosti stretnutia alebo účastníkov stretnutia. A to aj konkrétne pri Cichanovskej, pretože aj napriek tomu, že je líderkou bieloruskej opozície, nie je to žiadna oficiálna funkcia.

„Protokolista pri takýchto stretnutia upravuje mnoho vecí. Napríklad aj to, akým spôsobom sa ľudia pri takýchto stretnutiach budú komunikovať. Je vopred naplánované celé stretnutie od príchodu, cez komunikáciu až po menu, ktoré sa bude podávať,“priblížil Koziak.