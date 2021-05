Informoval o tom portál tvnoviny.sk. Marián Kučerka bol zadržaný pri decembrovej akcii s názvom Judáš spolu s ďalšími expolicajtmi. Obvinili ho z prijímania úplatkov. Kučerka bol vyšetrovateľ, no šéfoval však aj bratislavskej finančnej jednotke. Patril pod Bernarda Slobodníka, ktorý svedčí v mnohých policajných kauzách.

Po piatich mesiacoch priznal úplatky

Po piatich mesiacoch vo väzbe Marián Kučerka priznal úplatky vo výške 70 000 eur. Podľa jeho slov mu ich vždy odovzdával práve jeho nadriadený Bernard Slobodník.

Pred niekoľkými rokmi vyšetroval medzinárodnú kauzu známu ako Valčeky, v ktorej figuroval ako podozrivý Štefan Žiga. Exminister vyšetrovateľovi popísal, ako ho Slobodník vzal na stretnutie do hotela s tým, že idú za svedkom.

Spoznal len exministra Žigu

„V tej miestnosti som spoznal len z médií vtedajšieho ministra Petra Žigu a tie dve ďalšie osoby mi predstavené neboli," povedal vyšetrovateľovi obvinený Kučerka.

Neskôr však zistil, že to bol podnikateľ Norbert Bödör a ministrov príbuzný Štefan Žiga. Nasledovala razia, počas ktorej NAKA zadržala 32 ľudí. Mladý Žiga však zadržaný nebol. Kučerka vypovedal, prečo ho nakoniec neobvinil, aj keď to mal pôvodne v pláne. Z rozpísaného uznesenia meno ministrovho príbuzného jednoducho vypustil.

„..Pán Slobodník ...keď zistil, že tam je Štefan Žiga, vtrhol mi do kancelárie a povedal mi, že Štefan Žiga je jeho kamarát a nech ho okamžite z toho uznesenia vyčlením. A ako by to vyzeralo z politického hľadiska, keby bol obvinený rodinný príslušník ministra," uviedol na výsluchu.

Slobodník mu dal peniaze

Marián Kučerka potvrdil, že mu Bernard Slobodník neskôr dal peniaze. „Nič bližšie mi k tomu nepovedal, keď som sa do tej obálky pozrel, tak sa tam nachádzalo 20-tisíc eur v 500-eurových bankovkách," povedal. Peniaze mal Slobodník dostať podľa vlastných slov práve od Bödöra.

Bývalý minister hospodárstva Peter Žiga sa naposledy po výsluchu na NAKA, kde bol ako svedok, nechcel k veci vyjadrovať. Jeho príbuzného, Štefana Žigu, z karuselového podvodu obvinili až koncom roka 2020, teda až takmer 5 rokov po tom, ako to pôvodne plánovali.