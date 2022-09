"Ako ďalej napravo od stredu?" napísal predseda SPOLU - občianska demokracia Miroslav Kollár na Facebooku. Zdieľal tak príspevok, v ktorom sa hovorí o návrate bývalého slovenského premiéra Mikuláša Dzurindu do vrcholovej politiky. Budú sa čoskoro spájať roztrieštené pravicové strany?

Sága okolo návratu Mikuláša Dzurindu pokračuje. Od prvotných špekulácií sme sa posunuli ďalej a dnes sa hovorí o čoraz viac podrobnostiach. My sme oslovili predsedu politickej strany SPOLU - občianska demokracia Miroslava Kollára a položili sme mu niekoľko otázok v súvislosti so vznikom nového "projektu".

Nový projekt by mal byť podľa doterajších signálov predovšetkým o spájaní síl. Spýtali sme sa, či strana SPOLU - občianska demokracia bude dávať dokopy s ďalšími stranami: "My sme v prvom rade pripravení urobiť všetko pre to, aby neprepadol ani jeden hlas demokratického voliča, pretože si pamätáme tie státisíce premárnených hlasov v roku 2020 – a aj preto dnes vláda vyzerá tak, ako vyzerá. Navyše budúce voľby nebudú len o tom, kto nám bude štyri roky vládnuť, ale môžu zásadne ovplyvniť charakter štátu na dlhé desaťročia."

"Pokiaľ ide konkrétne o projekt, o ktorom hovorí Mikuláš Dzurinda, viem o ňom zatiaľ málo, ale sme samozrejme pripravení rokovať o každej zmysluplnej a politicky uveriteľnej alternatíve, ktorá dostane všetky hlasy stredopravých voličov do parlamentu," hovorí Kollár a jeho strana je teda pripravená rokovať.



Zisťovali sme aj podrobnejšie informácie, avšak o konkrétnych stranách sme sa viac nedozvedeli: "Zatiaľ nevedieme konkrétne rokovania s inými stranami o budúcich parlamentných voľbách, sústredíme sa na čo najlepší výsledok v komunálnych a župných voľbách koncom októbra. Aj ten napovie o našich možnostiach a výtlaku do budúcich rokovaní o spolupráci pre parlamentné voľby."

Exkluzívne pre náš denník sa Kollár vyjadril k otázke, či si vie predstaviť byť v jednom subjekte spoločne s Veronikou Remišovou a ďalšími, ktorí zostali v strane Za ľudí.

"Celý „projekt“, o ktorom sa začalo hovoriť, bude mať zmysel vtedy, keď nebude len vehiklom pre najbližšie voľby, ale keď pomôže po voľbách dlhodobo konsolidovať pomery na politickej scéne. A umožní fungovanie silného, demokraticky usporiadaného stredopravého subjektu, ktorý bude robiť nepopulistickú, poctivú politiku hodnotovo postavenú na moderných európskych demokratických hodnotách 21. storočia a nebude nás témami a hodnotami ťahať do minulého storočia," vyjadril sa Miroslav Kollár bližšie k ohlasovaným krokom od Mikuláša Dzurindu.

Hoci sa často hovorí o možnosti predčasných volieb, zatiaľ nie sú na programe dňa. Jednotlivé politické subjekty sa však už pomaly pripravujú na možnosť, že o pár mesiacov budú musieť naštartovať predvolebné kampaň.