Mimoparlamentný Hlas-SD vylučuje predvolebnú spoluprácu s opozičným Smerom-SD, rovnako tak predvolebné rokovania o povolebnej situácii. V nedeľnej diskusnej relácii TV Markíza Na telo to uviedol podpredseda Hlasu-SD Richard Raši.

Reagoval tak na sobotnú (18. 9.) výzvu šéfa Smeru-SD Roberta Fica na spoluprácu. "Téma spolupráce, keď sú voľby v nedohľadne, je úplne zbytočnou témou, ani to nikoho netrápi. Ale aby nevznikli nejaké pochybnosti, Hlas do volieb neplánuje žiadnu koalíciu s nikým a chceme ísť do volieb ako samostatná strana," povedal Raši.

Tvrdý odkaz Ficovi

Lídrovi Smeru odkázal, aby sa sústredil na opozičnú sociálnodemokratickú politiku, Hlas ju chce robiť so svojou predstavou, ktorá je podľa neho iná a moderná, nie archaická alebo rustikálna. Podotkol, že opozičné strany majú prirodzene spolupracovať, keď robí koalícia zlé kroky a rozhodnutia, nie vyzývať na vytváranie blokov. Na otázku, či by si vedeli predstaviť byť vo vláde na čele s Ficom, odpovedal, že sedieť vo vláde si nevedia predstaviť len s fašistami a "všetko ostatné sa uvidí po voľbách".

Podpredsedníčka vlády a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová (Za ľudí) dôrazne odmietla výroky predsedu parlamentu a šéfa Sme rodina Borisa Kollára o "čurillovskej mafii". Vyšetrovateľov, ktorí podľa nej dlhé roky riešia kriminálne a korupčné prípady, sa zastala. "Nesúhlasíme, aby boli označovaní za mafiu," zdôraznila.

Myslí si však, že minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO) mal vedenie inšpekcie vymeniť už skôr. "Chcel dať ľuďom v Policajnom zbore aj v inšpekcii druhú šancu, ale nemôžete robiť očistu Slovenska s ľuďmi, ktorí sa na korupčnom systéme podieľali," povedala Remišová. Raši na margo situácie nielen v polícii a bezpečnostných zložkách poznamenal, že ide o bezprecedentnú situáciu, ktorú treba riešiť len referendom a predčasnými voľbami. Hovorí o účelovej politike, dvojakom metri, politickej manipulácii vyšetrovania a politickom vyšetrovaní káuz politických nominantov. "Mafia je súčasťou praktík tejto vlády, nehovorte o boji s mafiou," odkázal.

Remišová zároveň vylúčila, že by v nasledujúcich voľbách kandidovala na kandidátke OĽaNO. Predpokladá, že minister vnútra bude na svojom poste aj o mesiac. Na otázku, či je Mária Kolíková dobrou ministerkou spravodlivosti, odpovedať nechcela, hodnotiť ju chce až na konci jej práce. Raši si nevie predstaviť sedieť v jednej vláde s členmi Republiky. Strana Hlas-SD bude podľa neho hlasovať proti návrhom poslankyne Anny Záborskej (OĽaNO). Vylúčil tiež predvolebnú dohodu so Smerom o spolupráci po voľbách.

