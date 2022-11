Podľa informácií spravodajského portálu The New York Times by jedna z kandidátok by mohla byť Chrystia Freelandová (54), ktorá je aktuálne kanadská podpredsedníčka vlády a ministerka financií. Má dokonca ukrajinské korene. Ak by ju naozaj zvolili stala by sa tak prvou ženou, a tiež prvým kanadským zástupcom, ktorý by viedol NATO.

Spojené štáty nepredstavujú amerického kandidáta, pretože americký generál je tradične najvyšším veliteľom spojeneckých síl v Európe. Niet divu, že Európska únia by chcela, aby ďalším generálnym tajomníkom NATO bol niekto z členskej krajiny.

Európska únia má niekoľko silných kandidátok. The New York Times uvádza, že okrem Kaji Kallas (45) premiérky Estónska a Kolindy Grabar-Kitarovic (54), ktorá bola prezidentkou Chorvátska a tiež aj chorvátskou veľvyslankyňou vo Washingtone by jednou z kandidátok mohla byť aj prezidentka Slovenska Zuzana Čaputová (49).