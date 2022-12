Najkrajšie sviatky v roku sú za dverami a s prípravou Vianoc majú plné ruky práce nielen gazdinky, ale aj slovenskí politici. Ako to u nich počas Vianoc vyzerá a čo by si najradšej našli pod vianočným stromčekom? Niektoré odpovede poriadne prekvapili.

Boris Kollár (57), predseda NR SR: Pre Kollára je najkrajším darčekom čas strávený s rodinou. "Najväčšiu radosť mi robí, keď sú pri mne moje deti, zdobia stromček, pečú či vykrajujú perníky,” povedal šéf hnutia Sme rodina.

Boris Kollár Zdroj: Facebook

Sviatky bude podľa vlastných slov tráviť v Bratislave. "Tak trochu ‚fejkové’ Vianoce už mám za sebou. Spravili sme si ich u brata, keďže jeho dcéra odchádzala do Kanady a na sviatky nebude doma," vysvetlil. "Skutočné štedré večere budem mať tentoraz zrejme dve. Skočím za mojimi dvomi dcérami a následne pôjdem k Andrejke Heringovej, kde budem aj s bratom, švagrinou, mamou, deťmi a ďaľšími..." prezrádza Kollár. Šéf parlamentu je podľa vlastných slov zvyknutý na klasickú večeru a tradície. "Do kútov hádžeme orechy, do peňaženky si odkladám šupinku z kapra. Nesmú chýbať tradičné oblátky s medom a cesnakom. Všetky slovenské tradície zachovávame," povedal.

ČLÁNOK POKRAČUJE NA ĎALŠEJ STRANE