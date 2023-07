Poplach priamo v Prezidentskom paláci! V pondelok ráno bol na jednu z emailových adries do kancelárie prezidenta doručený anonymný výhražný mail, pričom v sídle prezidentky Zuzany Čaputovej (50) sa mala nachádzať bomba.

Ako pri obdobných prípadoch postupujú pyrotechnici, ale aj to, čo sa deje po oznámení podobnej udalosti, pre denník Plus JEDEN DEŇ priblížil bezpečnostný expert Juraj Zábojník (61).

Média o znepokojivej správe informoval riaditeľ odboru komunikácie Jozef Matej s tým, že polícia vykonala všetky potrebné bezpečnostné opatrenia. „V súvislosti s uvedeným prípadom sme oznámenie o uložení nástražného výbušného systému prijali v pondelok krátko pred 7.30 h. Policajti bezodkladne vykonali potrebné úkony ako aj pyrotechnickú prehliadku priestorov, ktorá skončila s negatívnym výsledkom," upresnil neskôr hovorca krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Michal Szeiff.

Zuzana Čaputová: Definitívne rozhodnutie opätovne nekandidovať

„Zo strany príslušného útvaru Okresného riaditeľstva PZ v Bratislave I bolo v tejto súvislosti začaté trestné stíhanie vo veci trestného činu šírenia poplašnej správy," doplnil.

Podľa informácií denníka Plus JEDEN DEŇ sa hlava štátu v čase nahlásenej udalosti v Prezidentskom paláci nenachádzala. „Polícia spravila pyrotechnickú prehliadku v Prezidentskom paláci a v jeho okolí. Bombu ani výbušninu nenašla," potvrdil v pondelok nášmu denníku Matej s dôvetkom, že Čaputová dorazila do paláca hneď po odchode polície. „Prezidentka už pracuje, do paláca prišla hneď potom, ako polícia vykonala všetky potrebné bezpečnostné opatrenia a pyrotechnická prehliadka nepotvrdila ohrozenie," ozrejmil.

Na snímke je okolie Prezidentského paláca kde bola nahlásená bomba, hrozba sa nepotvrdila. Zdroj: NORBERT SKALIČAN

Podľa bezpečnostného experta a niekdajšieho šéfa Úradu pre ochranu ústavných činiteľov Juraja Zábojníka (61) nie sú podobné „bombové" oznámenia v úradných budovách žiadnou novinkou.

"Len čo k niečomu podobnému príde, nastupujú pracovníci Úradu a tiež skupina odborníkov. Objekt prehľadávajú jednotlivé pyrotechnické skupiny, ktorým môžu v rámci súčinnosti pomáhať aj ďalšie bezpečnostné zložky z iných útvarov," vysvetlil. ČO SA DIALO V PALÁCI SA DOZVIETE V GALÉRII

