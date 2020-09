Finančná správa (FS) má na krku ďalší problém. Iba nedávno zažila fiasko, keď prezidentka inštitúcie Daniela Klučková vymenovala do funkcie Kriminálneho úradu FS Mariana Babica, aby ten o necelý mesiac stratil dôveru ministra financií Eduarda Hegera (44). Tentoraz na nedôveryhodnosť nominantov poukazujú zamestnanci inštitúcie už dopredu!

Heger koncom augusta informoval o spustení výberových konaní na čelné pozície FS, konkrétne na ďalšieho riaditeľa Kriminálneho úradu a šéfov sekcií inšpekcie a informatiky. Zamestnanci sa však začali podľa nášho zdroja búriť a poukazujú na netransparentnosť procesu a aj pre nich neprijateľné mená, ktoré sa majú do funkcií dostať.

„Sme znechutení, že pod rúškom transparentnosti ste okydali všetkých príslušníkov FS. Veď do výberového konania sa môžu prihlásiť len ľudia zvonka,“ napísali zamestnanci Klučkovej v liste, ktorý máme v redakcii aj my. Podľa tohto listu majú zamestnanci problém s Michalom Gécim, ktorý sa má stať šéfom sekcie informatiky, a Miroslavom Homolom, ktorý má byť riaditeľom Kriminálneho úradu.

Prezidentka Finančnej správy Daniela Klučková počas tlačovej konferencie. Zamestnanci Finančnej správy vraj nie sú spokojní s výberovými konaniami na dôležité fleky. Zdroj: Martin Baumann

Homola mal v minulosti pracovať v SIS a podriadeným mu bol Peter Sloboda. Ten je podľa databázy siete firiem foaf.sk prepojený cez firmu ABAS CiT Management na Ľudovíta Makóa, teda človeka, ktorý bol šéfom KÚFS do júna 2020 a ktorý sa zároveň netají kamarátstvom, respektíve tykaním s obvineným Norbertom Bödörom (43). Mimochodom, Homola bude za posledné mesiace už štvrtým šéfom KÚFS práve po Makóovi, dočasnom šéfovi Miroslavovi Hurbanovi a Babicovi.

Údajný budúci šéf sa má už so svojou funkciou aj chváliť! „V súčasnosti sa kontaktuje už ako víťaz výberového konania so svojimi bývalými a aktívnymi príslušníkmi bezpečnostných zložiek a už je údajne predbežne dohodnutý s príslušníkom Podmanickým, ktorého chce za námestníka KÚFS,“ píše zdroj z prostredia FS s tým, že Podmanický má vraj výborné vzťahy s osobami z prostredia organizovaného zločinu, hlavne tými, ktorí sa zaoberajú podvodmi s DPH a so spotrebnou daňou.