Sulík trvá na štvorkoalícii

Koaličná rada bude pokračovať aj dnes. V relácii TV Markíza to potvrdil líder liberálov Richard Sulík, ktorý potvrdil, že ak sa situácia a odstúpenie premiéra neudeje, tak jeho strana odchádza z vlády. Zároveň však zdôraznil, že štvorkoalíciu chcú zachovať. „Pravda je niekedy nepekná," poznamenal Sulík. „Tento týždeň bude po kríze," prehlásil Richard Sulík, ktorý bol v zápätí konfrontovaný s tým, že poslanec Miroslav Žiak zisťoval u opozičných poslancov, či podržia menšinovú vládu. „Nevidím na tom nič zlé," reagoval Sulík.

To, že by s prezidentkou viedol konšpiratívny rozhovor, Peter Pellegrini poprel. „Po apríli by sme do paláca vedeli priniesť dostatočné množstvo podpisov," vysvetlil predseda strany Hlas-SD s tým, že len zisťoval aké stanovisko zaujme hlava štátu v prípade referenda o predčasných voľbách. „Žiadnu dohodu s pani prezidentkou nemám," dodal k téme s tým, že dostatok podpisov majú už dnes, ale verí tomu, že ďalšie dva týždne zberu podpisov môžu byť len na prospech veci.

Ostré výčitky Pellegriniho

Pellegrini vláde vyčíta nefunkčnosť a to, že riešenie krízy trvá dlho. Richard Sulík mu okamžite kontroval, že keď striedal na pozícii premiéra Roberta Fica, tak to netrvalo kratšie. „Máte krátku pamäť," poznamenal s tým, že s Pellegrinim nikdy neviedol žiadne dôverné rozhovory a požiadal o potvrdenie aj Petra Pellegriniho. „To, že po sebe neštekáme v debatách, je preto, že na to nemáme dôvod," poznamenal líder SaS s tým, že tak by podľa neho mala vyzerať politická diskusia. Peter Pellegrini potvrdil, že sa s Richardom Sulíkom „medzi štyrmi očami" nestretáva.

Richard Sulík Pellegriniho obvinil z toho, že aktuálne by sa stal premiérom len pre nepopularitu Igora Matoviča tak, ako sa predtým stal premiérom pre nenávisť voči Robertovi Ficovi. „Pán Sulík, aj ja, aj kolegovia v Hlase, aj odborníci, ktorí sú v pozadí, vieme veľmi dobre, čo s touto krajinou robiť," poznamenal líder Hlasu-SD s tým, že Slovensko sa počas jeho vlády upokojilo a priviedol ho do demokratických volieb.

Premiér podľa Pellegriniho neho robiť hanbu na všetky strany a to nielen doma, ale aj v zahraničí. Podľa Pellegriniho si vláda kupuje len čas a trpí tým krajina. „Prečo krajina nemá ministra zdravotníctva od minulého týždňa?" zaútočil Pellegrini. „Ja za seba hovorím, že som sa nad všetky osobné útoky za posledný rok preniesol," povedal Sulík s tým, že konštatuje, že osobné vzťahy nie sú problém a s každým ministrom má tak korektné vzťahy, že od zajtra môže vláda fungovať.

Kde je transparentnosť?

Politici sa doťahovali aj pre transparentnosť. „Sľubovali ste transparentný účet," poznamenal Sulík. Pellegrini mu kontroval s tým, že transparentný účet budú mať na každé voľby. Argumentoval tým, že na transparentnosť financovania si dáva veľký pozor. „Ani vy, to tak nemáte," reagoval na Sulíka. Ten mu úder okamžite vrátil s tým, že o financovaní SaS nie sú žiadne pochybnosti.

